Massiver Stau in Aschaffenburg nach Auffahrunfall

Kurz vor 8.45 Uhr hat ein von Damm kommender Fordfahrer an einer Ampel auf dem Stadtring verkehrsbedingt anhalten müssen. Auch eine hinter ihm fahrende Skodafahrerin bremste ab. Die nachfolgende Fahrerin eines Opels erkannte die Situation zu spät, prallte mit großer Geschwindigkeit in das Heck des Skodas und schob ihn auf den Ford. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fordfahrer blieb unverletzt.

Feuwerwehr Aschaffenburg im Einsatz

Der Ford konnte seine Fahrt fortsetzen, an den beiden anderen Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf weit über zehntausend Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Betriebsstoffe.

Bis zur Bergung der Unfallautos stand nur ein Fahrsteifen zur Verfügung. Es kam zu erheblichen Rückstaus im Berufsverkehr.

rah