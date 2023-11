Maserati auf Autotransporter in Brand geraten

Auf einem Autotransporter ist ein Maserati bei Hösbach in Brand geraten.

Auf einem Autotransporter ist ein Maserati bei Hösbach in Brand geraten.

Kurz nach 12.15 Uhr war ein 62-Jähriger mit einem Autotransporter, auf dem zwei Pkw verladen waren, auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hösbach machte ihn ein Lkw-Fahrer darauf aufmerksam, dass aus dem Motorraum eines auf der Ladefläche stehenden Maserati Rauch kam.

Beide Fahrer verließen an der Anschlussstelle die Autobahn und fuhren in die Zufahrt zur Autobahnpolizei. Dort unternahm der Lkw-Fahrer, der den Rauch bemerkt hatte und selbst Mitglied bei der Feuerwehr ist, erste Löschmaßnahmen. So konnte der Brand im Motorraum weitestgehend unter Kontrolle gebracht werden.

Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie sich auf Nachlöscharbeiten beschränken. Dank des beherzten Eingreifens des Truckers wurde verhindert, dass das Feuer auf das restliche Gespann übergriff. Als Brandursache ist von einem technischen Defekt auszugehen. Bezüglich der Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler