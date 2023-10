Marktheidenfeld: Verkehrsunfall mit drei Autos - niemand verletzt

Es kam zum Unfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 wollte eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die Baumhofstraße im Bereich der Echterstraße kreuzen. Hierbei übersah sie wohl einen auf der Baumhofstraße fahrenden Toyota und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der BMW anschließend noch in einen Volvo. Alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Blechschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und die Aufräumarbeiten war die Baumhofstraße zeitweise komplett blockiert.

Pressemeldung Polizei Marktheidenfeld

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Frammersbach. Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wiesener Straße in Frammersbach. Hierbei kollidierte ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad mit dem roten Kleintransporter mit bulgarischer eines 43-jährigen Fahrzeugführers. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 EUR. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Unfallhergangs nach unbeteiligten Zeugen.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Pressemeldung Polizei Lohr