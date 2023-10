Marktheidenfeld: Pflastersteine aus Einfahrt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gegen 20:00 Uhr nahm der Anwohner laute Geräusche an seiner Garage wahr. Als der 59-Jährige daraufhin das Garagentor öffnete, konnte er einen weißen Pritschen Lkw in Richtung Kreuzbergstraße davonfahren sehen. Der Mann stellte fest, dass die unbekannten Täter ungefähr 50 der roten und grauen Pflastersteine, welche vor der Garage abgestellt waren, auf den Lkw aufgeladen und entwendet haben.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und sucht Zeugen, die eventuell fremde Fahrzeuge oder Personen am Anwesen bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel: 09391/9841-0.

Graffiti-Schmierereien an Hauswand - Polizei bittet um Hinweise

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter ein Graffiti mit schwarzer Sprühfarbe an einem Wohnhaus in der Untertorstraße angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 100,00 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter der Tel. 09391-98410.

Wildunfall mit einem Dachs

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend kam es auf der Verbindungsstraße zwischen der B8 und Homburg zu einem Wildunfall mit einem Dachs. Die 59-jährige Fahrerin fuhr, gegen 22:00 Uhr, mit ihrem BMW in Fahrtrichtung Homburg, als kurz für der S-Kurve ein Dachs die Fahrbahn kreuzte. Nach dem Zusammenprall flüchtete das Tier. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am Montag um 11:55 Uhr hatte eine 40-Jährige diverse Lebensmittel in einem Supermarkt am Hofriedplatz in Arnstein in insgesamt drei Tüten verstaut. Im Anschluss verließ die 40-Jährige den Supermarkt ohne die Waren zu bezahlen und konnte durch eine Mitarbeiterin noch eingeholt und angesprochen werden. Ihr wurde mitgeteilt, dass die Polizei verständigt werde, jedoch beachtete die 40-Jährige die Mitarbeiterin nicht weiter und begab sich nach Hause. Die Ladendiebin konnte zügig ermittelt werden und wurde an ihrer Wohnanschrift samt Diebesgut angetroffen.

Brand an Wohnmobil

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag um 12:25 Uhr geriet ein Wohnmobil in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt auf einem Firmenhof in Brand. Durch die Mitarbeiter konnte der Brand jedoch zügig abgelöscht werden, so dass die hinzugerufene Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an der Elektronik des Einbaukühlschrankes ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt