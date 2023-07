Marktheidenfeld: Falsche Polizistin ruft an

Sieben Angerufene meldeten sich bei der Marktheidenfelder Polizei, ließen sich jedoch nicht täuschen. Allen hatte die Betrügerin vortäuschen wollen, dass angeblich in der näheren Umgebung eingebrochen wurde, weshalb die Angerufenen nun kontrollieren sollen, ob Haustüre und Fenster geschlossen sind. In der Folge sollten die Opfer auch ihre Wertsachen in angeblich sichere Verwahrung geben.

Die Polizei rät:

Legen Sie auf. Wählen Sie im Zweifel selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob es mit dem Anruf seine Richtigkeit haben kann.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Kleinkraftrad gestohlen

Lohr. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Kleinkraftrad, Marke KTM, von unbekannten Tätern entwendet. Diese war vor einem Wohnanwesen am Sommerberg in Lohr abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

„Falscher“ Führerschein gefälscht

Lohr. Am Montagnachmittag wurde ein 54-Jähriger mit seinem 7,5-Tonner einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Mann einen Führerschein der Klasse B vor, welcher durch die Beamten als Fälschung erkannt werden konnte. Abgesehen davon wäre die Fahrerlaubnisklasse, die sich der Fahrer selbst bescheinigt hatte, für den Klein-Lastwagen ungenügend. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Überholfehler mit anschließender Unfallflucht

Lohr. Bereits am Freitagvormittag ereignete sich zwischen Partenstein und Frammersbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines VW-Transporters an. Im Rahmen des Überholvorganges touchierte das blaue Motorrad die linke Seite des VW. Der Fahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter und flüchtete in Richtung Frammersbach.

Zeugen, die Hinweis zum Fahrer des besagten Kraftrades geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzten. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Geldbeute aus Rucksack entwendet

Karlstadt. Am Montag um 13.30 Uhr hatte ein 26-Jähriger seinen Rucksack an der Bushaltestelle in der Ringstraße in Karlstadt vergessen. Dies bemerkte der 26-Jährige erst, als er bereits im Bus saß. Daraufhin verständigte dieser einen Bekannten, welcher den Rucksack an sich nehmen sollte. Hierbei fiel dem Bekannten jedoch auf, dass aus dem Rucksack zwischenzeitlich der Geldbeutel entwendet wurde. Dem 26-Jährigen entstand ein Beuteschaden in Höhe von 150 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt