Auf A3-Parkplatz 'was vergessen: 35-Jähriger wendet auf der Autobahn

Der 35-Jährige war am Samstag gegen 7.30 Uhr mit seinem weißen Peugeot mit niederländischer Zulassung auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Als ihm kurz darauf offenbar auffiel, dass er auf dem Parkplatz Kohlsberg etwas vergessen hatte, wendete er sein Fahrzeug und wollte in entgegengesetzter Richtung wieder zum Parkplatz zurückfahren. Nach derzeitigem Stand musste mindestens ein Verkehrsteilnehmer in der Folge abbremsen und dem Wagen des Mannes ausweichen. Die unverantwortliche Fahrt des Mannes konnte durch mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, die selbstständig eine Sperre auf der A3 gebildet haben, gestoppt werden. Eine kurze Zeit später eintreffende Streife konnte den 35-Jährigen letztendlich aus dem Verkehr ziehen.

Bereits zu Beginn der weiteren Kontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Diese hatten eine Blutentnahme zur Folge. Zudem leistete der 35-Jährige im Laufe der Kontrolle Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Den Mann, der eine Sicherheitsleistung zahlen musste, erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet worden sind und weitere Zeugen, sich bei der Dienststelle unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Motorradfahrer stürzt, Verursacher fährt weiter

Frammersbach. Am 10.6. befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2305 von Wiesen kommend in Richtung Frammersbach. Gegen 15.10 Uhr kam ihm in einer Linkskurve ein Porsche entgegen und geriet auf seine Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser nach rechts in den angrenzenden Graben ausweichen. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass dessen Porsche eine Würzburger Zulassung besaß.

Angler verstießen im Naturschutzgebiet gegen die Regeln

Lohr. Am 10.6. konnte im Laufe des Nachmittags eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr zwei Angler im Naturschutzgebiet Salzberg antreffen. Ein Angler schob dabei seinen Auto-Anhänger samt Ausrüstung ans unbefestigte Ufer und ein anderer errichtete ein Zelt und betrieb zudem einen Holzkohlegrill. Dies geschah im ausgeschilderten Naturschutzgebiet. Die Betroffenen erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

13-Jähriger mit verbotenem Messer

Marktheidenfeld. Die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung zog eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr nahe des Mains auf sich. Denn bei Erblicken der Polizei zerstreute sich die Gruppe und ging in den Fluchtmodus über. Bei der anschließenden Kontrolle von letztlich insgesamt drei Kindern im Alter von 13 Jahren zeigte sich ein möglicher Grund: Einer der Schüler hatte ein verbotenes Springmesser bei sich. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Junge an seinen Vater übergeben, es folgen von Seiten der Polizei nun Mitteilungen an das Landratsamt und die Staatsanwaltschaft.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld