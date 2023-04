Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Kuhn kollabierte beim Laufen eine Frau auf der Strecke in der Innenstadt. Sie musste reanimiert werden, was auch gelungen sei. Anschließend kam sie in eine Klinik. Zu weiteren Details wie Herkunft und Alter lagen der Polizei zunächst keinen Informationen vor, da es sich um einen rein medizinischen Einsatz handelte.

Der Würzburg Marathon hat rund 4.000 Teilnehmer. Die 42-Kilometer-Strecke führt an bedeutenden Baudenkmälern der Stadt vorbei.

Ralph Bauer/mkl