Mann zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt

Kurz vor 21.30 Uhr wollte der 48-Jährige in der Gräfenbergstraße einen Brief in einen Postkasten einwerfen. Nach ersten Erkenntnissen setzte sich sein Fahrzeug dabei eigenständig in Bewegung und rollte los. Als der Mann versuchte, sein Auto aufzuhalten, wurde er zwischen seinem Crossback und einer Hauswand eingeklemmt.

Die Feuerwehr Feldkahl-Rottenberg, die zu dem Einsatz gerufen wurde, begann sofort mit den Rettungsmaßnahmen. Mit Muskelkraft konnten die eingesetzten Feuerwehrkräfte den Fahrer befreien. Zwei zufällig hinzugekommene Notfallsanitäter kümmerten sich um den Verletzten und wurden dabei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Feuerwehr-Sanitäter unterstützt.

Nach einer weiteren Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten war die Durchgangsstraße von Rottenberg voll gesperrt.

Die Feuerwehr Feldkahl-Rottenberg wurde durch die Feuerwehr Hösbach und den Rüstwagen der Königshofener Wehr unterstützt.

Rald Hettler/Kreisbrandinspektion