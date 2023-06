Mann zündelt an Lohrer Polizeidienststelle

Die diensthabenden Beamten beobachteten den Vorfall über die Überwachungskamera. Der amtsbekannte 43jährige befand sich im Eingangsbereich der Polizeidienststelle. Er hielt ein mitgeführtes Stabfeuerzeug mehrfach an die Glasscheibe der Eingangstüre. Hierbei handelte es sich eher um einen untauglichen Versuch die Glasscheibe in Brand setzen zu können.

Der Zündler wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main aus dem Fenster heraus angesprochen, daraufhin ergriff er die Flucht. Wenig später konnte er aufgegriffen und im Bezirkskrankenhaus untergebracht werden. Es entstand kein Sachschaden an der Eingangstüre.

Vorsicht bissiger Hund

Lohr. Ein 40jähriger Mann wurde von einem Hund in die Wade gebissen. Der Mann suchte ein Anwesen im Steintalerhof auf. Hier kam ein Hund angelaufen und biss dem Geschädigten in die linke Wade. Die Hundebesitzer kamen unvermittelt hinzu und sperrten den Hund weg. Die Wunde musste im Krankenhaus ärztlich versorgt und genäht werden.

Mehrere Fahrräder entwendet

Lohr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kamen in der Rechtenbacher Straße zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage weg. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Cube in der Farbe grün/grau im Wert von circa 4.000 Euro. Das Rad war mittels einem Fahrradschloss gesichert.

Bei dem anderen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cannondale in schwarz im Wert von circa 1.000 Euro. Auch dieses Rad war mit einem Schloss gesichert.

Bereits Mitte Mai kam ein weiteres Fahrrad abhanden. Der Geschädigte brachte den Diebstahl erst jetzt zur Anzeige. Der Anzeigenerstatter stellte sein Rad am Bahnhof in Lohr am Main ab und verschloss dieses mit einem Fahrradschloss. Bei dem Rad handelte es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Ering im Wert von circa 150 Euro.

Gefährliches Überholmanöver

Lohr. Eine 60jährige Fahrzeugführerin befuhr die Staatsstraße 2315 von Neustadt am Main kommend in Richtung Lohr am Main. Ein Motorradfahrer kam ihr entgegen und fuhr in Richtung Neustadt am Main. Der Motorradfahrer wurde von einem blauen BMW überholt. Noch bevor der BMW-Fahrer den Überholvorgang beenden konnte touchierte er das Fahrzeug der entgegenkommenden Dame. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Opels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Der Unfallverursacher blieb unmittelbar nach dem Zusammenstoß kurz stehen, setzte dennoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 64jährige Motorradfahrer konnte das Kennzeichen des BMW-Fahrers übermitteln.

Parkbank angefahren

Rechtenbach. In der Weikertswiesenstraße wurde eine Parkbank der Gemeinde Rechtenbach beschädigt. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Sitzgruppe angefahren und hierbei beschädigt hat. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

Lohr. Der Anzeigenerstatter stellte am Freitagmorgen einen Pkw der Marke Polestar in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße ab. Als er gegen Mittag zum Fahrzeug zurückkehrte, musste der Fahrzeugführer einen Schaden feststellen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro, die Fahrzeugfront linksseitig wurde beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.