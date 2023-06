Mann verletzt sich in Marktheidenfeld bei Fahrradsturz

Sie wurde durch den Fahrtwind vom Kopf geweht. Der Fahrer drehte sich deshalb während der Fahrt um, verriss hierbei den Lenker und kam zu Sturz. Er wurde mit glücklicherweise nur relativ leichten Gesichts- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Marktheidenfeld zum grundsätzlichen Tragen von Fahrradhelmen.

Abgeschlossenes Fahrrad gestohlen

Kreuzwertheim. Im Zeitraum Donnerstag, 15.06.2023, ca. 18:30 Uhr - Freitag, 16.06.2023, ca. 16:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Pfarrgasse 26 an einen Zaun gekettetes Fahrrad samt des (vermutlich durchtrennten) Kabelschlosses. Beim entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzblaues Mountainbike, Hersteller Bulls, Typ Pulsar Eco. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter 09391/98410 um sachdienliche Hinweise.

Internetbetrug - Konzertticket gekauft und nicht erhalten

Marktheidenfeld. Am Freitag erstattete ein 19-jähriger Marktheidenfelder Anzeige wegen eines Internetbetruges. Er hatte über Kleinanzeigen für ein Konzertticket einen Betrag von 60 € angezahlt und dieses anschließend nicht erhalten. Gezahlt hatte er über den Finanzdienstleister PayPal mit der dortigen Option „Freunde und Familie“. Bei dieser Option gibt es keinerlei Käuferschutz. Das heißt, das gesendete Geld kann nicht zurückgeholt werden. Der unbekannte Täter legte, wie mittlerweile bei Betrugsdelikten üblich, als „Vertrauensbeweis“ ein Bild eines offensichtlich gefälschten Personalausweises vor. Die Polizei Marktheidenfeld mahnt zur Vorsicht bei Internetgeschäften und der genannten Zahlungsmethode. Es wird eindringlich dazu geraten, über diese Option auch tatsächlich nur an „Freunde und Familie“, und nicht an Unbekannte Geld zu senden. Auch eine Kopie seines Personalausweises sollte man keinesfalls an Unbekannte verschicken, da diese stets für Betrügereien missbraucht werden.

Polizeimeldungen für den Main-Spessart-Kreis