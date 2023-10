Mann trägt in Hanau Hakenkreuz-Shirt und wird festgenommen

Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 58 Jahre alter Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden, nachdem er als der Träger des T-Shirts identifiziert worden war. Der Tatverdächtige stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen wegen "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" (§ 86a StGB) aufgenommen.

Täter klaut Fahrräder und flüchtet über das Flachdach: Zeugen gesucht

Hanau. Ein Einbrecher gelangte zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, über ein Flachdach in das Obergeschoss eines Fahrradgeschäftes in der Nordstraße. Dort öffnete er auf unbekannte Art und Weise ein Fenster und gelangte so in die Verkaufsräume des Fahrradladens. Er nahm zwei hochwertige Räder im Wert von etwa 7.000 Euro an sich und verbrachte die Räder auf das Flachdach. Bei seiner Flucht in unbekannte Richtung konnte er nur ein Rad mit sich nehmen, das zweite ließ er auf dem Flachdach zurück.

Zeugen melden sich bitte unter Rufnummer 06181 100-123.

