Mann stürzt in Partenstein zweieinhalb Meter in die Tiefe

Am Samstagmittag führte ein 53jähriger im Schneidweg an seinem Haus Renovierungsarbeiten durch. Hierbei stürzte er circa 2,5 Meter in die Tiefe und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen. Der Hauseigentümer kletterte auf eine Leiter, von welcher ein Fuß wegbrach. Der Partensteiner stürzte circa 2,5 Meter vom Dach auf die Terrasse. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Durch den verständigten Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in die Uniklinik Würzburg verbracht. Die ortsansässigen Feuerwehren waren auch hier im Einsatz.

Fahrrad entwendet



Marktheidenfeld. Am Dienstag 09.05.23 wurde am Abend ein Fahrrad der Marke Haibike in der Farbe schwarz entwendet. Dieses stand unabgeschlossen an einem Fahrradständer in der Nähe des Biergartens am Main in Marktheidenfeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld Tel.: 09391-98410

Polizeimeldungen Kreis Main-Spessart