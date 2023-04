Mann stiftet Verwirrung an Spargelstand in Aschaffenburg-Damm: Geld ergaunert

Um 14.30 Uhr trat zunächst eine unbekannte Frau an den Verkaufshäuschen in der Schönbornstraße heran und gab vor Spargel kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Hierbei kam ein Mann dazu, der zu der Unbekannten gehörte und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, offensichtlich um Verwirrung zu stiften.

Durch die Ablenkung gelang es den beiden Tätern Geld im niedrigen dreistelligen Bereich zu erbeuten, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Betrug wurde erst am Abend polizeibekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von den Personen liegt folgende Beschreibung vor.

Tatverdächtiger Mann:

Etwa 1,80 Meter groß und schlank / athletisch

Circa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Dunkel gekleidet

Trug eine schwarze Mütze



Tatverdächtige Frau:

Circa 1,68 Meter groß und schlank

Etwa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Hatte schulterlange Haare



Wer Hinweise zur Fluchtrichtung, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder der Identität der beiden Gesuchten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Pkw-Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

HÖSBACH. Am Sonntagmorgen hat sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Unfall an einer Engstelle leicht verletzt. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Pkw samt Fahrer, der an dem Geschehen beteiligt war.

Der Vorfall hat sich um 8.50 Uhr zugetragen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Pedelec auf der Röntgenstraße in Richtung Vorgangstraße unterwegs, als ihm hierbei ein Pkw entgegenkam. Dem aktuellen Sachstand nach befand sich dort eine Engstelle aufgrund parkender Fahrzeuge, sodass der Pkw hätte halten müssen. Dies tat er jedoch nicht.

Der Zweiradfahrer wollte in der Folge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. Ein unbeteiligter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet.

Von dem Fahrzeug liegt jedoch keine nähere Beschreibung vor. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Pkw gehandelt haben soll. Die Unfallermittler der Aschaffenburger Polizei bitten daher mögliche weitere Zeugen um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken