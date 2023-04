Mann sticht mit Messer auf Mitbewohner in Külsheim ein

Letztendlich stach der 44-Jährige mit einem Obstmesser mehrmals auf den 35-Jährigen ein. Diese wurde dabei lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige zog sich vermutlich leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an.

Auto in Wertheim schwer beschädigt - Unfallflucht scheitert

Wertheim: 14.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Wertheim, bei dem eine 23-jährige BMW-Fahrerin versuchte zu flüchten. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 22.45 Uhr mit seinem Opel Meriva rückwärts aus der Neugasse, um anschließend die Rechte Tauberbstraße in Richtung Waldhausen zu befahren. Zu diesem Zeitpunkt ließ die 23-Jährige zwei Mitfahrer aussteigen und fuhr, nachdem diese weggelaufen waren, ebenfalls auf die Rechte Tauberstraße in Richtung Bestenheid. Hierbei beschleunigte sie so stark, dass sie ins Schlingern geriet und auf die Fahrspur des Opel-Lenkers kam, der gerade anfuhr. Die Pkws stießen frontal zusammen und wurden beide beschädigt. Die BMW-Lenkerin hielt anschließend nicht an, sondern fuhr weiter.

Da ihr Auto stark demoliert wurde, blieb es nach wenigen hundert Meter stehen. Daher wurde der Führerschein der 23-Jährigen beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Kontrollen nach Keep-it-true-Festival in Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen / Gerlachsheim. An drei Kontrollstellen sowie mit einer mobilen Streife in zivil kontrollierten in Lauda-Königshofen an der B 292 im Bereich Sachsenflurer Straße sowie in der Hauptstraße, als auch in Gerlachsheim in der Sankt-Veit-Straße mehrere Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn schwerpunktmäßig den abfließenden Verkehr des Keep-it-true-Festivals. Insgesamt wurden am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr 350 Fahrzeuge überprüft. 33 Personen fuhren unter dem Einfluss von Alkohol, wobei 26 unterhalb der Ahndungsgrenze lagen. Die weiteren sieben Personen lagen darüber und müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Jeweils fünf Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Drogen und / oder führten Betäubungsmittel mit sich. Drei Trunkenheitsfahrten konnten präventiv verhindert werden. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen von rund 2.150 Euro erhoben.

10.000 Euro Schaden nach Unfallflucht imn Ahorn

A 81 / Ahorn: Im Baustellenbereich auf der A81 bei Ahorn geriet die 32-Jahre alte Fahrerin eines BMW X2 in die Schutzplanke, während sie von einem schwarzen Pkw überholt wurde. Die Frau fuhr am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken auf dem rechten Fahrstreifen. In der dortigen Verschwenkung überholte der Unbekannte den BMW, wodurch sie nach rechts in die Leitplanke kam. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Betrunkener Unfallfahrer flüchtet in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim: Ein Zeuge konnte am Sonntagnachmittag den Verursacher eines Verkehrsunfalls bei Tauberbischofsheim stellen, nachdem dieser mehrmals versuchte zu flüchten. Der 70-jährige Fahrer eines Opel Adams befuhr gegen 13.40 Uhr die Kreisstraße 2880 von Hochhausen in Richtung Gamburg. Dort kam er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 65-Jähriger versuchte noch mit seinem Motorrad auszuweichen. Jedoch kollidierte er mit dem linken Außenspiegel des Opels und kam zu Fall. Der 70-Jährige hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Ein Zeuge, welcher hinter dem Motorrad fuhr, verfolgte den Senior und konnte ihn im Bereich Hochhausen stellen. Es wurde vereinbart, dass sie zur Unfallstelle zurückfahren. Der Opel-Fahrer tat dies jedoch nicht und wollte wieder über mehrere Feldwege im Bereich Hochhausen flüchten. Der Zeuge stellte ihn noch zweimal, ehe er ihn auf dem Ortsverbindungsweg nach Eiersheim festhalten und die Polizei alarmieren konnte. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Einbruch in Grünsfelder Vereinsheim

Grünsfeld: Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag in ein Vereinsheim in Grünsfeld ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag und 8.30 Uhr am Samstag gewaltsam Zutritt zu den beiden Vereinsräumen im Kützbrunner Weg im Bereich der Bahngleise. Dort entwendeten sie mehrere Geräte, darunter einen Kompressor, Kabel, Spanngurte, Schläuche und einen Schubkarren. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Einbruchsversuch in Scheune und Bauwagen in Grünsfeld

Grünsfeld: Der Versuch von Unbekannten zwischen Montag, 17. April gegen 18 Uhr und vergangenen Freitag 19 Uhr in eine Scheune und einen Bauwagen in Grünsfeld einzubrechen scheiterte. Die Täter versuchten die Türen aufzuhebeln, schafften dies jedoch nicht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht in Tauberbischofsheim gesucht

Tauberbischofsheim: 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagabend in Tauberbischofsheim. Die Person beschädigte zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr vermutlich beim Ausparken oder Rangieren einen geparkten grauen 5er BMW, der in der Vitryallee auf Höhe des dortigen Gymnasiums abgestellt war. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den Schaden am Kofferraumdeckel in Höhe von rund 2.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 8410 entgegen.

