Mann schlägt auf Autos in Lohr ein

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahrzeuge in Lohr beschädigt

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Sonntagnachmittag parkte ein Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug in der Ottenhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unversehrt. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste der 60jährige Fahrzeugführer einen Schaden feststellen. Auf der rechten Fahrzeugseite befand sich im vorderen Bereich ein Streifschaden. Auf der Motorhaube war noch eine Delle. Diese könnte durch einen Schlag mit der Faust verursacht worden sein. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1000,00 Euro geschätzt.

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Sonntagmittag wurde ein weiterer Pkw in der Bahnhofstraße beschädigt. Die Mitteilerin parkte ihr Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz. Als sie später Zuhause ankam, stellte sie einen Heckschaden an ihrem Skoda Octavia fest. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1000,00 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Lohr

Unter Drogen mit dem E-Scooter in Marktheidenfeld unterwegs

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Im Verdacht seinen E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt zu haben, steht ein 23-Jähriger, der am Sonntagabend von einer Streife der Marktheidenfelder Polizei kontrolliert wurde.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten gegen 21:15 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der junge Mann musste sich auf der Dienststelle eine Blutentnahme gefallen lassen.

Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Fünfmal Internet-Betrug - mehr als 1000 Euro ergaunert

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der vergangenen Woche wurden bei der PI Marktheidenfeld erneut mehrere Internetbetrügereien zur Anzeige gebracht. PayPal „Freunde und Familie“ bei Unbekannten In drei der angezeigten Fälle wollten die jeweiligen Geschädigten über verschiedene Internet-Verkaufsportale Waren (Rudergerät, Kleidung, Gutschein) kaufen. Die Zahlung erfolgte, wie sehr häufig bei derartigen Delikten, über den Finanzdienstleister PayPal mit der Option „Freunde und Familie“. Hier weiß man nie, wo das Geld letztlich landet und es gibt auch keinerlei Käuferschutz. Das heißt man kann das gesendete Geld nicht zurückholen. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich in diesen drei Fällen alleine auf ca. 750 Euro.

Identitätsdiebstahl

In einem der drei Fälle legte der angebliche Verkäufer zudem Bilder eines Personalausweises vor. Allerdings handelte es sich hierbei um den Personalausweis eines weiteren Geschädigten. Dieser wurde zuvor betrügerisch digital erlangt und wird nun zu Betrugsdelikten missbraucht.

Tipps der Polizei

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb wiederholt zur Vorsicht bei Internetgeschäften, den genannten Tathergängen und insbesondere der Zahlungsmethode PayPal „Freunde und Familie“. Die Geschädigten sehen ihr Geld in der Regel nicht wieder.

Vorsicht „Schnäppchen“ und Vorkasse - Fakeshop?

Ein weiterer Geschädigter wollte eine Palette Kohle kaufen und fiel hierbei auf einen Internet-Fakeshop herein. Den Kaufpreis in Höhe von ca. 400 Euro zahlte er per Überweisung. Im Nachhinein wurde bekannt, dass es sich zweifelsfrei um einen Fakeshop handelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, vor Bestellung bzw. Kauf in einem Internetshop den Namen sowie das angegebene Impressum zu prüfen. Oftmals wird im Internet (bei bekannten Suchmaschinen) bereits vor dem entsprechenden Shop gewarnt. Ferner sollte spätestens dann Verdacht geschöpft werden, wenn als Zahlungsmethode ausschließlich „Vorkasse“ angeboten wird. Ein weiteres Indiz sind vergleichsweise auffällig günstige Preise.

Firmenimpressum kopiert

In einem weiteren zur Anzeige gebrachten Fall stellte eine Firmeninhaberin fest, dass die Daten ihres Unternehmens im Impressum eines weiteren Fakeshops missbraucht wurden. Auch diese Betrugsmasche ist seit geraumer Zeit polizeilich bekannt. Ein zu beziffernder Schaden entstand in diesem Fall nicht. Die Geschädigte und die Polizei Marktheidenfeld versuchen nun, den Fakeshop sobald wie möglich zu schließen.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Bordstein in Gräfendorf touchiert

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr befuhr, ein 48-Jähriger die Kreisstraße MSP 17 in Richtung Michelau. Hierbei touchierte er den Bordstein, weswegen der Reifen seines VW platzte. Er fuhr gegen ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Unfall beim Wenden in Rieneck

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, meldete eine 22-jährige Autofahrerin, dass sie in Rieneck einen Verkehrsunfall hatte. Die 22-jährige, ortsunkundige Frau fuhr durch Rieneck und musste aufgrund einer Straßensperrung (von der Hauptstraße bis Rieneck Nord) umkehren. Hierbei wendete sie ihr Fahrzeug an einer bislang unbekannten Stelle und fuhr weiter Richtung Burgsinn.

Dort bemerkte sie dann später einen 20 cm langen Kratzer und eine Beschädigung an der Stoßstange. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass die Fahrerin beim Rangieren eventuell an einem hohen Bordstein hängen geblieben ist. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

E-Roller in Gemünden entwendet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde ein im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße abgestellter Elektro-Roller entwendet. Der neuwertige E-Roller im Wert von 800,- Euro war nach Angaben des Anzeigenerstatters mit einem Stahlseilschloss gesichert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Reifen in Gemünden beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag wurde der Vorderreifen eines im Neubergring geparkten Pkw beschädigt. Der Reifen wies mehrere kleine Löcher in der Flanke auf. Nach Angaben des Fahrzeughalters wurde bereits vor einigen Tagen schon einmal ein Reifen an seinem Pkw beschädigt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Handy inObersinn entwendet und beschädigt

Obersinn, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, saß ein 38-jähriger Mann vor einem Bistro am Marktplatz. Sein Mobiltelefon hatte er hierbei auf dem Tisch liegen. Erst beim Weggehen bemerkte er, dass das Handy weg war. Der Geschädigte konnte dann sein Telefon orten und es vor einem Anwesen in der Flurstraße auf der Straße liegend auffinden. Die Schutzhülle war allerdings entfernt und das Telefon wies Beschädigungen auf.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Radfahrer sürzt in Langenprpzelten

Gemünden -Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, gegen 19:20 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Pedelec vom Hafen in Richtung Langenprozelten. Als er aus einem Schattenbereich herausfuhr, wurde er nach seinen Angaben von der Sonne geblendet und machte deshalb eine Vollbremsung. Hierbei fiel er über den Lenker und stürzte zu Boden. Der Pedelec-Fahrer erlitt Abschürfungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorfahrt missachtet

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, gegen 11:55 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit einem Audi die Straße „Wolfskehle“ in Richtung Hauptstraße, um dort nach rechts abzubiegen.

Hierbei übersah sie eine von rechts, aus der Straße „Am Hofbusch“, kommende, 30-jährige VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meldungen der Polizei Gemünden