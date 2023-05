Mann randaliert in Aschaffenburger Innenstadt - und Autofahrer schlägt zu

Gegen etwa 0.45 Uhr ging am Freitag die Mitteilung über einen Randalierer im Bereich des Hauptbahnhofs ein. Dieser habe zunächst im Bereich des Hauptbahnhofs lautstark herumgeschrien und habe im Anschluss das Bahnhofsgebäude in Richtung Vorplatz verlassen. Dort schlug er gegen ein Taxi und den Pkw eines 18-Jährigen ein und warf Stühle und Tische eines Restaurants und einen Bauzaun auf die Fahrbahn.

Mehrere Zeugen versuchten den Mann in der Folge stoppen und konnten diesen schließlich im Bereich der Ludwigstraße am Boden fixieren.

Autofahrer schlägt auf Randalierer ein

Als die Zeugen auf die bereits verständigte Streife der Aschaffenburger Polizei warteten, kam der 18-jährige Halter des beschädigten Pkw angefahren und schlug unvermittelt mit einem Holzgegenstand auf den am Boden liegenden 23-Jährigen ein. Die couragierten Zeugen reagierten auch in diesem Fall vorbildlich und versuchten den 18-Jährigen zu stoppen. Dieser flüchtete daraufhin mit seinem Auto in Richtung City-Galerie. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug konnte der genannten Holzgegenstand und auch ein Schlagring aufgefunden werden.

23-Jähriger zur Behandlung im Krankenhaus

Der 23-jährige Randalierer wurde durch die Schläge verletzt und musste über Nacht in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Der 18-Jährige wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten müssen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zwei Wohnungen angegangen – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Das Ziel eines Unbekannten wurden am Donnerstag zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Die Kripo Aschaffenburg führt die weiteren Ermittlungen.

Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Ohmbachsgasse. Während der Täter bei einer Wohnung an der dortigen Eingangstür scheiterte, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einer zweiten Wohnung und durchsuchte diese. Er flüchtete im Anschluss mit einer geringen Tatbeute und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Aschaffenburg übernommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06021/857-1733 zu melden.

Nach Körperverletzung vor Café – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Nach einer Körperverletzung am 1. Mai hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein 70-Jähriger wurde hierbei durch einen Anwohner geschlagen und beleidigt.

Der Vorfall ereignete sich am 1. Mai, gegen 8 Uhr, vor einem Café am Roßmarkt. Als der 70-Jährige das Café mit seinem E-Scooter passierte, wurde er von einem dort anwesenden Mann zunächst beleidigt und geschlagen. Der 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Zwei Verkehrsunfälle mit Pedelecs – 70-Jährige schwer verletzt – Zweiter Fahrradfahrer leicht verletzt

GROSSOSTHEIM. Am Donnerstag ist es im Ortsgebiet Großostheim unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfällen mit Pedelecs gekommen. Die jeweils 70-jährigen Fahrradfahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahmen erfolgten durch die Aschaffenburger Polizei.

Erster Unfall im Dellweg

Gegen etwa 13.50 Uhr befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Pedelec den Dellweg in Richtung der dortigen Kleingartenanlagen. Ein Pkw-Fahrer war im Bereich der „Unteren Fuhre“ unterwegs und wollte ebenfalls in Richtung der Kleingärten abbiegen.

Der vorfahrtsberechtigte Mann bemerkte die Fahrradfahrerin und bremste daraufhin ab. Die Frau erschrak offensichtlich, leitete eine Vollbremsung ein und stürzte hierdurch. Sie zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und musste nach einer Erstbehandlung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise trug sie einen Fahrradhelm.

Weitere Unfall im Haarstallweg

Ein ebenfalls 70-Jähriger war gegen etwa 17.50 Uhr im Bereich des Haarstallwegs von Großostheim nach Mömlingen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet er hierbei ins Bankett und stürzte in der Folge alleinbeteiligt. Auch der Mann trug glücklicherweise einen Helm und wurde durch den Sturz lediglich leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Verkehrsprojekt „Mein sicheres Fahrrad“ - Pedelec-Schulungen am Bayerischen Untermain

Die Polizeiinspektionen Aschaffenburg, Alzenau, Obernburg und Miltenberg bieten auch dieses Jahr der Zielgruppe „Radfahrende 50+“ an, den Umgang mit ihren Pedelecs zu üben. Tipps, Tricks und natürlich praktische Übungen sollen den Kursteilnehmern Sicherheit für den Alltag geben. Auf die Besonderheiten, wie das Geschwindigkeits- und Bremsverhalten der Räder, wird im Laufe der kostenfreien Veranstaltung ebenso eingegangen, wie auch auf allgemeine Themen rund um das Radfahren.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF. Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, wurden an einem in der Behringstraße geparkten Pkw alle vier Reifen zerstochen.

KLEINOSTHEIM. Gegen 11.20 Uhr wurde am Donnerstag „In der Pletsche“ ein geparkter Mitsubishi durch einen schwarzen Pkw, der auf einem größeren Anhänger zwei Fahrzeuge geladen hatte, beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

