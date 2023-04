Mann mit Zivilcourage begleitet hilflose Frau zur Aschaffenburger Polizei

Gegen 19.30 Uhr fiel dem 71-Jährigen eine hilfesuchende Frau auf. Die Seniorin sprach den Passanten schließlich an und gab zu verstehen, dass Sie nicht wüsste wo sie wohne. Der Angesprochene zögerte nicht lange und brachte die 86-Jährige zur Polizeiwache in Aschaffenburg. Die Beamten konnten glücklicherweise rasch herausfinden, wo die Frau wohnt und brachten sie wohlbehalten in die betreute Wohneinrichtung. Von dort war sie offensichtlich erst kurze Zeit davor zu Fuß in die Innenstadt gelaufen und konnte sich an den Rückweg nicht mehr erinnern.

Die Beamten bedankten sich bei dem Helfer für sein couragiertes und besonnenes Handeln.

Zeugenaufrufe

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 08:15 Uhr, wurde ein schwarzer Mitsubishi Lancer mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hatte an dem Fahrzeug, das in der Österreicher Straße vor einem Kfz-Betrieb stand, die Reifen zerstochen und den Lack zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits in der Zeit zwischen dem 03. April, 19:00 Uhr, und dem 06. April, 06:30 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW bei einer Unfallflucht an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war in der Luitpoldstraße geparkt.

MÖMBRIS, OT MOLKENBERG. Zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Holzanhänger von einem Lagerplatz in Molkenberg samt Holz entwendet. Auf dem silbernen Hänger der Marke "Stema" war Apfelbaumholz gelagert. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.