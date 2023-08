Mann in Tauberbischofsheim überfallen und beraubt

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen eines Überfalls auf einen Passanten. In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 38-Jähriger zwischen 2.30 Uhr und 3.05 Uhr zu Fuß in Tauberbischofsheim im Bereich der Badgasse und des Marktplatzes unterwegs. Er wurde von drei Unbekannten angesprochen, die die Herausgabe des Mobiltelefons und des Geldbeutels forderten.

Der Mann versuchte vor den Personen in Richtung der Tauberbrücke zu flüchten, musste jedoch die geforderten Gegenstände herausgeben, dass die Unbekannten von ihm abließen. Anschließend begab sich der 38-Jährige zu einem Fastfood-Restaurant in der Nähe und alarmierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den drei unbekannten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Wertsachen aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, und Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einem auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Pkw und entwendeten einen Geldbeutel samt Inhalt. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Wagen auf dem Wörtplatz in Tauberbischofsheim. Die Täter öffneten den Pkw auf bisher ungeklärte Art und Weise.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen : Fahrzeug beim Abbiegen übersehen

Fünf Verletzte Personen und circa 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag zwischen einem Pkw und einer Arbeitsmaschine. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine der Marke "Manitoud MT 625 H" die Kreisstraße 2832 in Richtung Lauda und bog nach links in einen Feldweg ab. Dies übersah vermutlich eine 23-jährige Daihatsu-Fahrerin und prallte beim Überholvorgang gegen das Gefährt. Durch den Unfall erlitten der 20-Jährige und die 23-Jährige leichte Verletzungen. Zwei weitere Insassen des Daihatsu wurden zudem einmal leicht und einmal schwer verletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wertheim-Bettingen: Tankautomat aufgehebelt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter brach in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Bezahlautomaten einer Tankstelle in Wertheim-Bettingen auf. Zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr begab sich der Dieb zu der Tankstelle in der Hauptstraße und machte sich an dem Automaten zu schaffen. Nachdem er die Verkleidung aufgehebelt hatte, nahm der Mann die Geldkassette samt Inhalt aus dem Terminal mit. Der Täter wurde bei der Tat durch Überwachungskameras gefilmt und kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, dunkle Handschuhe, dunkle Hose, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe mit weißen Socken

Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn