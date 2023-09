Mann in Glattbach eine Nacht eingeklemmt - Feuerwehr hilft

Der Unfall war bereits am Dienstagabend passiert, so die Pressemeldung der Feuerwehr. Der Mann war vom Treppenlift gerutscht und mit der linken Hand zwischen Lift und der Fahrschiene eingeklemmt. Da er seinen Hausnotruf in der Linken hielt, konnte er dessen Alarmknopf nicht drücken und versuchte die ganze Nacht, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, so die Wehr. Erst am Morgen fand ein Nachbar den Mann und rief die Rettungskräfte.

Kurz nach 9.30 Uhr rückten die Feuerwehren in den Enzlinger Berg an und konnten den Mann befreien. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut.

dc/Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg

Mehrere Diebstähle in Kinzigstraße – Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG-DAMM. In der Nacht von Montag auf Dienstag war ein Unbekannter an mehreren Wohnanwesen zugange und hat unter anderem Werkzeug, ein E-Bike und Fahrradteile entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach haben sich die Einbrüche allesamt in der Nacht von Montag auf Dienstag zugetragen. Ein Unbekannter erbeutete an den folgenden Wohnadressen Diebesgut:

Kinzigstraße 59 (Garage) – E-Bike der Marke Cube

Kinzigstraße 26 (Keller eines Mehrfamilienhauses) – Akku und Tacho eines E-Bikes

Kinzigstraße 80 (Gartenhaus) – Motorsäge und zwei Laubbläser der Marke Stiehl

Die Aschaffenburger Polizei prüft aktuell einen Zusammenhang zwischen den drei Taten und hofft insbesondere auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kinzigstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:40 Uhr, wurde die Außenwand einer Kirche in der Kilianstraße mit Graffiti beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken