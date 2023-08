Mann in Creglingen von eigenem Traktor überrollt

Der Mann wollte gegen 18 Uhr vermutlich den Motor seines Traktors starten, um die an der Anhängerkupplung befindliche Holzspaltmaschine zu benutzen. Da noch ein Gang eingelegt war und sich der 59-Jährige beim Starten außerhalb des Fahrzeugs befunden haben soll, fuhr der Traktor los und überrollte den Mann. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wittighausen : Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hinterließ am Samstagabend mehrere Graffitis an unterschiedlichen Stellen in Unterwittighausen. Der Täter wurde gegen 20 Uhr dabei beobachtet, wie er Schriftzüge und undefinierbare Zeichen in hellblauer Farbe im Bereich der Bahnstrecke nahe der Sigismund-Lahner-Straße anbrachte. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Mann.

Er wird als 20 bis 25 Jahre alter Bartträger beschrieben und trug ein weißes T-Shirt sowie einen dunklen Rucksack. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim : Mehr als 60 Graffitis in Parkgarage

Einen geparkten Ford Focus besprühten Unbekannte am vergangenen Wochenende mit Spraydosenfarbe in Tauberbischofsheim. Das Fahrzeug stand zwischen 14 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Sonntag in einer Garage in der Ringstraße. Der oder die Täter besprühten den Pkw mit grüner Farbe an der Heckklappe sowie an allen Felgen.

Bei der Besichtigung des Tatorts konnten die Polizeibeamten 60 weitere Graffitis an den Betonwänden im 2. Untergeschoss der Tiefgarage entdecken. Spraydosen wurden ebenso wie Zigarettenstummel in unmittelbarer Nähe aufgefunden und gesichert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

