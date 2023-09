Mann geht Schülergruppe in Fasanerie an: Junge Frau hilft - Mann schlägt auch sie

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen belästigte der Unbekannte am 13. September gegen 11:00 Uhr in der Fasanerie zunächst eine Gruppe von Schülern, packte hierbei eine 12-Jährige am Arm und schlug dieser gegen den Hals. Eine 29-Jährige sprach den Unbekannten auf sein Verhalten an und wurde daraufhin ebenfalls von diesem geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

trug eine rote Jacke

führte blau-roten Rucksack mit sich

schwarzer Bart

Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und wurde nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 12-jährige Schülerin hatte Schmerzen im Halsbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

ves/Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken