Mann flüchtet nach Unfall in Marktheidenfeld

Am Mittwochmorgen kam es am Äußeren Ring zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer befuhr mit einem grauen Wagen die Würzburger Straße. Er kam aus Richtung Erlenbach. An der Kreuzung zum Äußeren Ring bog er nach rechts in diesen ab. Ohne die Vorfahrt zu gewähren, ordnete sich der Verkehrsteilnehmer auf der Fahrspur des Äußeren Ringes ein und übersah hierbei eine 73-jährige Fahrerin eines Toyota, weshalb es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Zunächst hielten beide Unfallparteien an und kommunizierten miteinander. Als die Geschädigte schließlich die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wollte, stieg der unbekannte Täter in sein Fahrzeug und entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen unerlaubt vom Unfallort. Eine durch die Polizei unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Tatfahrzeug verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden am Toyota der geschädigten Dame beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Fenster des Marktheidenfelder Jugendzentrums mit Softair-Waffe beschossen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum vom 10.04.2023 bis zum 19.04.2023 wurde die Fensterscheibe der Gebäuderückseite des Jugendzentrums in der Lengfurter Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schoss offensichtlich mehrfach mit einer Softair-Waffe auf das dortige Fensterglas. Hierdurch entstanden zwei Einschusslöcher. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochmorgen befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw das Stadtgebiet Lohr am Main und wurde durch eine Streifenbesatzung der PI Lohr am Main zu einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle wurden drogentypische Erscheinungen beim Fahrzeugführer festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Main-Spessart durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Essen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am frühen Donnerstagmorgen um 02:40 Uhr wurde im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße in Karlstadt Brandgeruch wahrgenommen. Dies führte zu einem Einsatz der Feuerwehr Karlstadt. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 52-jähriger Wohnungsnehmer sich etwas kochen wollte und das Essen auf den Herd stellte. Jedoch verließ der 52-Jährige seine Wohnung und das Essen brannte entsprechend an. Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes zur Verhütung von Bränden eingeleitet.

Auto in Gambach zerkratzt

Gambach, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit vom zurückliegenden Freitag bis Dienstag wurde ein Pkw der Marke VW an der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der 23-jährige Eigentümer hatte seinen Pkw im Bäumleinsweg in Gambach geparkt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt