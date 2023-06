Mann bestiehlt Kundin in Friseursalon in Kleinwallstadt

Der Mann betrat gegen 12.10 Uhr den Salon in der Frühlingstraße und fragte zunächst mehrfach nach einem Termin. Nachdem dies abgelehnt wurde, betrat er das Geschäft kurze Zeit später erneut mit Flyern und bot an, die Fenster des Ladens zu putzen. In einem unbemerkten Moment entwendete er die Geldbörse und das Handy einer Kundin, die sich gerade nicht an ihrem Platz befand. Im Anschluss verließ er das Geschäft.

Der Mann war etwa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, trug weiße Turnschuhe und eine OP-Maske .

Bei den Ermittlungen vor Ort wurde zudem festgestellt, dass der Unbekannte sich auch in einem angrenzenden Salon in der Bahnhofstraße befand.

Weiterer Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Obernburg

OBERNBURG. Am Mittwoch, im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 10.30 Uhr, wurde im Oberen Neuen Weg ein geparkter VW Tiguan massiv im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den o.g. Fällen sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.