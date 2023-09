Mann bei Unfall nahe Kleinostheim verletzt

Gegen 10.30 Uhr war der 54-jährige mit seinem Skoda auf der B8 aus Richtung Karlstein kommend in Richtung Kleinostheim unterwegs.

In Höhe der Abzweigung nach Waldstadt musste der Autofahrer abbremsen, dies erkannte eine hinter ihm fahrende Mercedes-Fahrerin zu spät und prallte in das Heck des Skoda. Während die 24-jährige Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Kleinostheim sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Räumung der Unfallstelle stand zwischenzeitlich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ralf Hettler