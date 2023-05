Mann bei Auto-Überschlag in Ahorn schwer verletzt

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes auf der rechten Spur in

Richtung Würzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem

Fahrzeug auf den Grünstreifen. Vermutlich weil er danach das Fahrzeug

übersteuerte, fuhr er weiter gegen die Leitplanke. Durch die Kollision

überschlug sich der Kleinwagen des 61-Jährigen mehrfach und kam neben der

Fahrbahn zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus

verbracht. Aus dem Fahrzeug des 61-Jährigen trat nach dem Unfall eine erhebliche

Menge an Betriebsstoffen aus, weshalb die Autobahnmeisterei den Grünstreifen

abgraben musste.

Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Weikersheim. 5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am

Mittwochvormittag an einem Tesla im Ahornweg in Weikersheim. Der Unbekannte

streifte mit seinem Fahrzeug zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr an dem PKW entlang und

floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad

Mergentheim zu melden.

41 km/h zu schnell unterwegs

Nederstetten. Auf der Oberstetter Straße in Niederstetten wurden am Mittwochmorgen durch die

Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Eine 80-jährige VW-Fahrerin

wurde dabei gegen 10.20 Uhr mit 41 km/h zu viel gemessen. Die Frau muss nun mit

einer Anzeige und vermutlich einem Fahrverbot rechnen.

Eine Person nach Unfall leicht verletzt

Creglingen. Leichte Verletzungen trug ein 35-jähriger Toyota-Fahrer davon, als sich am

Mittwochmorgen auf der Bad Mergentheimer Straße in Creglingen ein Unfall

ereignete. Gegen 7.10 Uhr befuhren ein 21-jähriger Opel-Fahrer und der

35-Jährige hintereinander die Bad Mergentheimer Straße ortsauswärts in Richtung

Klingen. Als der 35-Jährige bremste, um nach links abzubiegen, übersah der

21-Jährige dies vermutlich und fuhr auf den abbremsenden PKW auf. Durch den

Unfall entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn