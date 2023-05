Mann bedrängt Frau und verletzt Polizeibeamte

Ein Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann.

Am Dienstagabend geriet der 45-Jährige in der Waidmannsteige mit seiner Bekannten in einen Streit, der sich zur körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Nachdem der 45-Jährige die Wohnung der Frau zwischenzeitlich verlassen hatte, hat er sich durch die Wohnungstüre erneut gewaltsam Zutritt verschafft. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann in Gewahrsam nehmen wollten, kam es zu Widerstandshandlungen des 45-Jährigen, wobei der die Beamten auch tätlich angegriffen hat. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Die Frau war durch den 45-Jährigen im Laufe der Auseinandersetzung durch Schläge und Tritte ebenfalls leicht verletzt worden.

Festnahme und Vorführung beim Ermittlungsrichter

Während der folgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Beamten fortwährend und hat auch während einer angeordneten Blutentnahme weiterhin körperlichen Widerstand gegen die Maßnahmen geleistet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 45-Jährige festgenommen und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

U-Haftbefehl erlassen

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ Haftbefehl. Der 45-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken