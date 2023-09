Mann am Lohrer Bahnhof geohrfeigt

Hinzueilende Streifen konnte die Personengruppe stellen und die Streitigkeit auflösen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde auch eine Scheibe des Bahnhofsgebäudes beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro. Die Polizei Lohr a. Main führt nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Wildunfall in Steinfeld

Steinfeld, Landkreis Main-Spessart Auf der Kreisstraße zwischen Steinfeld und Waldzell kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Wildunfall. Ein Pkw-Fahrer touchierte auf dem Weg nach Waldzell ein plötzlich vor ihm auftauchendes Reh. Das Wild flüchtete anschließend in ein angrenzendes Waldstück. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden am Pkw.

Ladendiebstahl in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle im Stadtbereich Lohr wurden im Montagnachmittag diverse E-Zigaretten im Wert von ca. 2.400 Euro durch bis dato unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lohr a. Main in Verbindung zu setzen.

Pkw auf Parkplatz beschädigt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum des Dienstagvormittags wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw am Parkplatz Seeweg beschädigt. Der Fahrzeuginhaber musste beim Zurückkehren zu seinem Skoda feststellen, dass über die rechte Fahrzeugseite verteilt frische Kratzspuren zu sehen waren. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Täterhinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Lohr a. Main.

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr a. Main führte am Dienstagnachmittag eine Kontrolle bei einem 29-Jährigen Baumaschinenführer in der Heinz-Paulisch-Straße durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Meldungen der Polizei Lohr

Feuerwehreinsatz: Brandmelder an ehemaliger Jugendherberge in Lohr

Lohr. Ein Brandmeldealarm in der ehemaligen Jugendherberge im Lohrer Brunnenwiesenweg hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Wehrleute waren mit 20 Helfern und vier Fahrzeugen angerückt, fanden vor Ort jedoch keine Ursache für den Brandalarm. Die Wehrleute setzten die Anlage zurück und rückten wieder ab, so berichtet die Feuerwehr.

Meldung der Feuerwehr Lohr