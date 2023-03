Mainaschaff: Nach Raubüberfall im März - Polizei sucht Spaziergänger mit Hund

Bisherige Ermittlungen - Tatgeschehen am 2. März

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach hatten zwei unbekannte Maskierte am frühen Morgen des 2. März gegen 5.30 Uhr einen Mann, der gerade das Haus verlassen hatte, mit einem Baseballschläger angegriffen und ihm eine Tasche entrissen. Im Anschluss waren die beiden Männer zu Fuß zunächst in Richtung Bahnhof, weiter am örtlichen Edeka-Markt vorbei in Richtung einer Unterführung im Bereich des Pfadfinderhauses Nahe der B8 geflüchtet.

Die Aschaffenburger Polizei hat unmittelbar nach der Tat mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie Streifen aus dem benachbarten Hessen und auch mit Diensthunden eine Großfahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch am gleichen Tag die weiteren Ermittlungen übernommen und Fragen an die Bevölkerung gerichtet.

Weitere Ermittlungen - Spaziergänger als möglicher Zeuge gesucht

Im Zuge der Ermittlungen sind die Beamten bereits einer Vielzahl an Zeugenmitteilungen auf die beiden maskierten Täter nachgegangen. Der entscheidende Hinweis war bislang jedoch noch nicht dabei. Die Kripo wendet sich daher erneut an die Öffentlichkeit. Insbesondere ein Spaziergänger mit Hund kommt als Zeuge in Frage. Er ist bislang noch unbekannt und war noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten.

Der Zeuge wird folgendermaßen beschrieben:

Männlicher Fußgänger mit Hund (mutmaßlich Schäferhund)

Soll am Tattag mit einer roten Winterjacke bekleidet gewesen sein

Geht angeblich regelmäßig am örtlichen Edeka-Markt zwischen 5.30 und 5.45 Uhr mit dem Hund spazieren

Wichtig sind den Ermittlern auch mögliche Zeugen, die im relevanten Zeitraum Fahrzeuge im Bereich des Pfadfinderhauses festgestellt haben. Spaziergänger oder sonstige Passanten, die hier Beobachtungen gemacht haben, könnten für die Tataufklärung von Bedeutung sein.

Der gesuchte Spaziergänger und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 zu melden.

Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs - Flucht über Bahngleise - Festnahme am Mittag

Aschaffenburg-Innenstadt. Ein 30-Jähriger wurde bei einer Verkehrskontrolle nervös und flüchtete unvermittelt zu Fuß über die nahegelegenen Gleise. Seine Flucht war nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt. Eine Streife konnte ihn am Folgetag festnehmen. Gegen ihn bestand ein aktueller Haftbefehl.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr kontrollierten Beamte der Aschaffenburger Polizei einen Mann in der Hanauer Straße, der auf einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der mit offenem Haftbefehl Gesuchte erkannte die für ihn schlechte Ausgangslage und flüchtete zu Fuß über die dort angrenzende Gleisanlage. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief zunächst ohne Erfolg.

Die Polizei ließ jedoch nicht locker. Am Mittag konnten die Beamten den Flüchtigen in der Mühlstraße antreffen. Auch dieses Mal versuchte der 30-Jährige zu fliehen, was ihm jedoch nicht gelang. Er konnte überwältigt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten noch eine geringe Menge Amphetamin.

Der Haftbefehl, der unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag, konnte in der Folge vollzogen werden. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Aufgrund der neuerlichen Geschehnisse muss er sich nun in weiteren Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Bessenbach-Keilberg. Ein geparkter, roter Mazda wurde bereits am 15. März zwischen 12.55 und 14.10 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Hauptstraße angefahren. Die rechte Fahrzeugseite wurde hierbei beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

