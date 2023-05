Mahnmal DenkOrt Deportationen in Würzburg beschädigt

Beamte der Bundespolizei stellten am Mittwoch, um 16.15 Uhr fest, dass das Mahnmal zu den aus Unterfranken deportierten jüdischen Familien am Bahnhofsplatz beschädigt worden ist. Ein Unbekannter hatte zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag die Bronzefigur eines Teddybärs gewaltsam aus der Gedenkstätte abgetrennt und entwendet. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld der Gedenkstätte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457-1732 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Einbruch in Zellerauer Versicherungsbüro

WÜRZBURG/ZELLERAU. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brach ein unbekannter Täter in ein Versicherungsbüro in der Frankfurter Straße ein. Der Eigentümer bemerkte am Morgen zuerst Hebelspuren an der Eingangstüre und im Büro standen sämtliche Schränke und Schubladen offen. Zudem fehlten 300 Euro Bargeld aus der Geldbörse des Eigentümers, welche im Büro lag. Der Unbekannte verursachte zusätzlich einen Sachschaden von circa 150 Euro. Die PI Würzburg-Stadt nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren vor Ort.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

E-Bike in Frauenland über Nacht gestohlen

WÜRZBURG/FRAUENLAND. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag stahl ein unbekannter Täter ein E-Bike in der Dr.-Georg-Fuchs-Straße. Die Eigentümerin hatte ihr E-Bike an einem Fahrradbügel im Hof eines Mehrfamilienhauses angelehnt und kettete dies mit einem älteren Fahrrad zusammen an den Bügel. Ihren Hundeanhänger, hatte sie ebenfalls mit einem Schloss an ihrem Hinterrad des E-Bikes verkettet. Am nächsten Morgen bemerkte sie, dass ihr Hundeanhänger alleine auf der Wiese stand und ihr E-Bike samt Schlössern nicht mehr auffindbar war. Der Unbekannte hatte es gezielt auf ihr E-Bike abgesehen, da das ältere Fahrrad wie zuvor noch am Fahrradbügel angelehnt war. Das E-Bike hatte einen Wert von circa 2.000 Euro.

Pkw im Frauenland beschädigt

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstagmittag bemerkte ein Würzburger, dass sein Fahrzeug, welches er am Mittwochnachmittag in der Theresia-Winterstein-Straße geparkt hatte, beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter hatte den linken Außenspiegel seines Pkws des Hersteller Opel abgetreten. Dadurch entstand dem Eigentümer ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Unehrlicher Finder in Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstag gegen 13:00 Uhr vergaß eine 67-Jährige ihren Rucksack auf der öffentlichen Toilette am Rennweg. Dies bemerkte sie nach etwa 10 Minuten und suchte die Toilette erneut auf. Zu diesem Zeitpunkt war der Rucksack jedoch nicht mehr da. Eine Absuche von diversen Örtlichkeiten, unter anderem dem städtischen Fundamt verlief erfolglos. In ihrem Rucksack befanden sich mehrere persönliche Gegenstände, sowie ihre Geldbörse mit 50 Euro Bargeld und ihr Wohnungstürschlüssel. Der Frau entstand einen Schaden von insgesamt 1.750 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg