Mädchen im Zug bei Mittelsinn sexuell belästigt

Die Bundespolizei sucht nun nach den Zeugen und den beiden Tätern. Am Donnerstagabend (29. Juni) meldete sich gegen 19:00 Uhr die Mutter einer 14-Jährigen bei der Bundespolizeiinspektion in Würzburg und gab an, dass ihre Tochter in einem Zug von zwei Männern sexuell belästigt worden ist. Nach den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das junge Mädchen gegen 17:50 Uhr mit der Regionalbahn 58048 von Karlstadt (Main) aus in Richtung Mittelsinn unterwegs war.

Während der Fahrt setzten sich zwei junge Männer zu ihr in die Vierersitzgruppe. Einer der Männer forderte die 14-Jährige auf, ihren Oberkörper zu entblößen und verhinderte anschließend ihren Fluchtversuch. Die darauffolgenden Hilferufe hörten schließlich couragierte Reisende und kamen dem Mädchen zur Hilfe. Sie konnte den Zug dann in Mittelsinn verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht nach den Zeugen, die dem Mädchen zur Hilfe kamen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Tel. Nr. 0931/32259-0 entgegen.

Meldung der Bundespolizei Würzburg

Auto in Lohr angefahren - Fahrer flüchtet

Lohr. Im Zeitraum von8 Uhr bis 14 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Fa. Indramat ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Das geschädigte Fahrzeug war im mittleren Bereich des Parkplatzes abgestellt, etwa auf Höhe des Drehtores und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug wahrscheinlich beim Aus- oder Einparken an der Beifahrertüre beschädigt.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Unfall bei Marktheidenfeld - Autofahrer in Klinik

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Aus Gründen, die noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld sind, hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen Pkw verloren und überschlug sich.

Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Mitsubishi die Grafschaftsstraße in Richtung Michelrieth. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw rechts ins Bankett. Durch starkes Gegensteuern geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam daraufhin im linken Straßengraben zum Stehen.

Der 20-jährige Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Mitsubishi war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei Marktheidenfeld war auch die Feuerwehr Michelrieth mit 6 Einsatzkräften vor Ort.

Der Sachschaden wir auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Unfall bei Erlenbach - Insassen des Schulbusses blieben unverletzt

ERLENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Offensichtlich übersehen hat die Fahrerin eines Ford Focus einen 37-jährigen Fahrer eines Schulbusses, der am Donnerstagmorgen die B8 in Richtung Erlenbach befuhr. Gegen 08:00 Uhr befuhr die 84-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Dillbergstraße und wollte an der Einmündung zur B8 nach links in Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigen Schulbus und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Focus demoliert und musste abgeschleppt werden. Die 84-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die 24 Schulkinder die sich zum Unfallzeitpunkt im Schulbus befanden, sowie der Fahrer blieben alle unverletzt.

Neben der Polizei Marktheidenfeld war auch die Feuerwehr Erlenbach mit 7 Einsatzkräften vor Ort, welche die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden haben.

Der insgesamt entstandene Blechschaden wir auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld