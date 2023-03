Lohrer Polizei begrüßt neue Dienstgruppenleiter

Beide neuen Mitarbeiter kommen frisch von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei. Nach erfolgreichem zweijährigem Studium traten sie nun ihre neue Aufgabe in Lohr an. Vor seinem Studienbeginn leistete Edwin Gensler Dienst bei der PI Karlstadt. Dominik Kolb war Angehöriger der PI Schweinfurt. Im Rahmen einer Feierstunde bekamen beide am vergangenen Dienstag aus den Händen von Polizeipräsident Detlev Tolle ihre Ernennungsurkunde zum Polizeikommissar. Sie verstärken seit gut einem Monat das Führungsteam der Lohrer Polizei und übernahmen beide jeweils die Leitung einer Dienstgruppe.

Bei der Feierstunde in Lohr (von links): Polizeipräsident Detlev Tolle, Dominik Kolb, Wolfgang Remelka, Edwin Gensler, Polizeivizepräsident Robert Fuchs.

Nach 44 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei ging Polizeihauptkommissar Gerhard Keß mit Ablauf des Februar in den Ruhestand. Im Rahmen einer internen Feierstunde verabschiedeten ihn seine Kolleginnen und Kollegen. Der Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Remelka, überreichte ihm die Ruhestandsurkunde des Polizeipräsidiums Unterfranken. Nach Stationen in Nürnberg und Würzburg kam Gerhard Keß im Sommer 1992 zur Lohrer Polizei und blieb ihr über 30 Jahre treu. Remelka dankte ihm für die lange Zeit, in der er zum Großteil als Dienstgruppenleiter und zum Schluss als Leiter der Ermittlungsgruppe eingesetzt war. Mit ihm geht ein gestandener Schutzmann mit viel Erfahrung und Wissen über Land und Leute in den Ruhestand. Die gesamte Belegschaft der PI Lohr wünschte ihrem ehemaligen Kollegen viel Glück und Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt.

Verkehrsunfallflucht in der Fußgängerzone

Lohr. Am Dienstag gegen 11 Uhr konnten zwei Passanten eine Fahrzeugführerin beim Ausparken in der Hauptstraße in Lohr beobachten. Da sie offensichtlich Probleme hatte und bereits einen geparkten Wagen touchierte, bat ihr ein Passant seine Hilfe beim Ausparken an. Nachdem sie nun mehr oder weniger erfolgreich aus der Parklücke gefahren war, fuhr sie davon, ohne sich um die Schadenregulierung am beschädigten Auto zu kümmern. Erfreulicherweise konnte sich der Passant das Kennzeichen merken und teilte dies der Polizei Lohr mit. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun selbstverständlich eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Meldungen der Polizei Lohr

Sachbeschädigung durch Graffiti

Erlenbach-Tiefenthal. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Ortsbereich von Tiefenthal verschiedene Hauswa?nde und die Busha?uschen beschmiert.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher unter Tel. 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Wildunfälle

Gräfendorf. Am Mittwoch kurz nach Mitternacht befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 in Richtung Wolfsmünster. Hierbei erfasste er einen Biber, welcher die Straße kreuzte. Das Tier wurde hierbei getötet. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Gemünde. Am Dienstag gegen 23.30 Uhr befuhr eine 38-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 in Fahrtrichtung Harrbach. Hierbei kreuzten ein Wildschwein und Frischlinge die Straße. Das Wildschwein und zwei der Jungtiere überlebten den Anstoß nicht. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

Kabel durchtrennt

Karlburg. Bereits im Zeitraum vom 9. bis 16. März wurden durch einen bislang unbekannten Täter an einem Anwesen im Rosenanger in Karlburg verschiedene an der Außenfassade angebrachte Kabel durchtrennt. Hierbei handelt es sich um Erdungs- sowie Telefonkabel. Der 59-jährigen Hauseigentümerin entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Versuchter Dieseldiebstahl

Karlstadt. Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, auf Dienstag, 7.20 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Johann-Schöner-Straße in Karlstadt versucht, die dortige mobile Tankstelle aufzubrechen. Der bislang unbekannte Täter hatte ein Vorhängeschloss durchtrennt und konnte somit den Tankdeckel aufdrehen. Offensichtlich ist diesem jedoch das Abzapfen des Diesels aus dem Tank nicht gelungen, so dass es lediglich bei einem geringen Sachschaden blieb.

Hinweise zur Sachbeschädigung sowie zum versuchten Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizei Karlstadt