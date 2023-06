Lohrer Mainufer nach Feier vermüllt

Die Mitteilerin konnte zudem ein zurückgelassenes Ausweisdokument auffinden, wodurch die eingesetzten Polizeibeamten einen 23-jährigen Ortsansässigen ausfindig machen konnten, welcher einer der Verursacher war. Dieser räumte eine Feier in der vorangegangenen Nacht ein und wurde angehalten, die Verunreinigungen zu beseitigen. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Mangelnder Tierschutz - Angelschein weg

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag um 09:30 Uhr wurde ein 61-Jähriger am Mainufer auf Höhe der Staustufe Harbach einer Fischereikontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass der 61-Jährige verbotswidrig in einem Plastikeimer Rotfedern und Rotaugen hälterte. Da der Eimer zudem in der prallen Sonne stand, sind einige Fische bereits jämmerlich nach Sauerstoff schnappend verendet. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Fischerei unterbunden und der Berechtigungsschein eingezogen. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit von Samstag auf Sonntag hatte eine 47-Jährige ihren Pkw der Marke Opel auf dem Parkplatz in der Gemündener Straße in Karlstadt geparkt. Während dieser Zeit wurde der Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrertüre durch eine Eindellung sowie Kratzspuren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

189 km/h zwischen Steinbach und Wiesenfeld

Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Polizei Karlstadt eine Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße zwischen Steinbach und Wiesenfeld durch. Hier wurden in kurzer Zeit insgesamt 14 Verstöße mit überhöhten Geschwindigkeiten ab 130 km/h festgestellt. Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 189 km/h. Diesen erwarten nun 1.400 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Mekldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Frau steht mit beschädigten Pkw auf der A 3 und hat einen Blackout – Polizei sucht Zeugen

Triefenstein, Lkr. MSP. Verkehrsteilnehmer auf der A 3 teilten der Polizei am Sonntagabend einen Pkw mit, der auf Höhe der Gemeinde Triefenstein auf dem Standstreifen stand. Kurz darauf stellte dann eine Streifenbesatzung eine schlafende Frau auf dem Fahrersitz des Pkw fest. Diese konnte nur mit Mühe aufgeweckt werden und konnte sich dann an nichts mehr erinnern. Trotz intensiver Absuche innerhalb und außerhalb des Pkw konnte der Fahrzeugschlüssel nicht aufgefunden werden. Die Beamten stellten jedoch einen frischen Unfallschaden an der rechten Pkw-Seite fest.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezgl. der Frau, oder evtl. Unfallörtlichkeiten machen können. Hinweise werden unter der Tel. Nr. 09302-9100 entgegengenommen.

Meldung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried

Direkt am Langenprozeltenener Waldrand gegrillt

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, grillte ein 29-jähriger Mann mit einem Holzkohlegrill im Sindersbachtal. Aufgrund der großen Waldbrandgefahr hat die Stadt Gemünden bereits Anfang Juni ein Verbot für offenes Feuer erlassen. Der 29-Jährige wurde angewiesen, die Grillglut umgehend zu löschen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Leitplanke in Gräfendorf touchiert

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagvormittag, gegen 10:55 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger die Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Hierbei streifte er aus Unachtsamkeit mit dem Pkw die rechte Leitplanke. An dieser entstand kein Sachschaden, lediglich leichte Farbantragungen waren festzustellen. Am Pkw DaimlerChrysler wird der Schaden auf ca. 3000,- Euro beziffert.

Wildunfälle im Raum Gemünden

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Auto die B 27 von Heßdorf kommend in Richtung Höllrich, als nach einer Linkskurve ein Biber auf ihrem Fahrstreifen saß. Die Autofahrerin erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500,- Euro.

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, gegen 22:05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger die Kreisstraße MSP 19 von Flörsbachtal in Fahrtrichtung Ruppertshütten. Hierbei erfasste er mit dem Pkw ein die Straße querendes Reh. Das Wild wurde getötet. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, gegen 12:10 Uhr, war ein 38-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Kleinwernfeld unterwegs, als ein Reh auf die Straße rannte. Der Autofahrer erfasste das Tier mit der Front seines Pkw. Da das vermutlich verletzte Wild in den Wald flüchtete, wurde der Jagdächter zur Nachsuche verständigt. Ob am Mercedes des Mannes ein Schaden entstanden ist, muss noch überprüft werden.

Meldungen der Polizeistation Gemünden