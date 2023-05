Lohrer Fischergasse: 50-Jähriger droht Mann mit Luftdruckpistole

Ein 50-jähriger Mann geriet zunächst im Laufe des Nachmittags mit einem in der Nachbarschaft wohnenden 32-Jährigen offensichtlich ohne näheren Grund in den Streit. Dieser wurde beigelegt, ehe es gegen 20.45 Uhr zu einem erneuten Aufeinandertreffen kam. Hierbei packte der Verdächtigte den Geschädigten, hielt ihm einen Revolver vor und äußerte, dass der Geschädigte sich sofort verpissen solle. Danach entfernte sich der Verdächtigte in Richtung Main. Die sofort verständigte Streifenbesatzung der Polizei Lohr sowie weitere hinzugerufene Kräfte konnten den Mann am Main antreffen, welcher sich widerstandslos festnehmen ließ. In einem angrenzenden Gebüsch am Mainufer wurde die vermutliche Tatwaffe, eine Luftdruckpistole, schließlich aufgefunden. Der Verdächtige wurde inzwischen in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Zudem erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie nach dem Waffengesetz.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

25 Graffiti am Bahnhofsbereich festgestellt

Partenstein. Eine Mitteilerin verständigte die Polizeiinspektion Lohr, nachdem sie mehrere Graffiti am Bahnhofsbereich Partenstein festgestellt hat. Vermutlich im Laufe der Nacht vom 5. auf den 6. Mai brachte ein unbekannter Täter insgesamt 25 identische Graffiti an.

Ein Graffito in Lohr.

Meldungen der Polizei Lohr

Geparkten Wagen beschädigt

Marktheidenfeld. In der Nacht von Freitag, 5., auf Samstag, 6. Mai, wurde ein in der Nähe des Jugendzentrums in der Lengfurter Straße abgestellter Audi beschädigt. Offenbar stieß jemand beim Rangieren gegen den schwarzen A3 und entfernte sich anschließend, ohne den gesetzlich festgelegten Pflichten nach einem Unfall nachzukommen.

Daher ermittelt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter 09391/9841-0.

