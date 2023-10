Lohrer Feuerwehr rettet Katze Grumpy aus sechs Metern Höhe

Gegen 18.55 Uhr erreichte den Lohrer Feuerwehrkommandanten der Anruf der Besitzer, deren Katze nahe der Osttangente in sechs Metern Höhe auf einer Astgabel saß. Da Grumpy sich nicht locken ließ, rückte die Wehr mit 17 Mann in vier Fahrzeugen aus. Die Osttangente wurde halbseitig, zwischenzeitlich sogar voll gesperrt, die Drehleiter in Stellung gebracht und Büsche beiseite gezogen. Die kleine Katze ließ sich laut Feuerwehr dankbar und vollkommen erschöpft von der Besatzung im Korb der Drehleiter auf die Erde bringen. Gegen 20 Uhr war der Einsatz für Tier und Menschen beendet.

Feuerwehr Lohr/fka

Telefonzellenbücherei beschädigt

Lohr. Im Zeitraum zwischen dem 30.09.2023 und dem 03.10.2023 wurde die rote Telefonzellenbücherei in der Grünanlage Nähe der Alfred-Stumpf-Straße angegangen. Ein unbekannter Täter schlug an der umgebauten Telefonzelle die obere Scheibe der Türe ein, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Unter Drogeneinfluss Pkw gefahren

Lohr. Am 03.10.2023 wurde in der Partensteiner Straße gegen 23:00 Uhr ein Pkw Volvo im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei erhärtete sich zügig der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf einen vorangegangen Amphetaminkonsum an. Aufgrund dessen erfolgte die Unterbindung der Weiterfahrt und der 25-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte das Blutergebnis ebenfalls positiv auf Drogen ausfallen, erwartet den Fahrer mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und ein Fahrverbot.

Meldungen der Polizei Lohr

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Dienstag, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Hyundai die Mühltorstraße in Richtung Schönau. Hierbei fuhr er trotz Gegenverkehr an parkenden Fahrzeugen vorbei und benutzte zum Teil die Gegenfahrbahn. In der Engstelle kam es dann zur Berührung mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden. Am Montag, im Zeitraum von 17:25 bis 18:10 Uhr, parkte ein 49-jähriger Autofahrer seinen Mercedes auf einem Parkplatz an der „Alten Apotheke“. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Bei dem bislang unbekannten Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um den Fahrer eines weißen Fahrzeugs. Es wäre denkbar, dass dieser den Anstoß überhaupt nicht bemerkt hat.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Wenden Pkw touchiert

Gemünden. Am Montag, gegen 15:45 Uhr, wollte ein 44-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße sein Fahrzeug wenden. Hierbei touchierte er einen geparkten Opel. Die Höhe des Sachschadens konnte bei der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden.

Meldungen der Polizei Gemünden

Alkoholisiert am Steuer

Duttenbrunn. Am Dienstag um 15:30 Uhr wurde die Polizei über einen unsicheren Fahrzeugführer zwischen Zellingen und Duttenbrunn verständigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Pkw BMW auf einem Parkplatz am Waldrand mit dem Fahrer angetroffen werden. Dieser war bereits auf dem Fahrersitz eingeschlafen und konnte durch die Beamten geweckt werden. Der 39-jährige Fahrer war offensichtlich alkoholisiert und musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Meldung der Polizei Karlstadt