Lohrer Feuerwehr befreit stecken gebliebenes Kleinkind

Rettungsspreizer eingesetzt Die Lohrer Feuerwehr rückte mit einem Rüstzug an, bestehend aus Kommandowagen, Vorausrüst- wagen, Hilfeleistungslöschgrup- penfahrzeug und Gerätewagen. »Mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsspreizers wurden die Metalllamellen auseinander gedrückt und das Kind konnte unverletzt seiner Großmutter übergeben werden«, beschreibt die Feuerwehr ihren erfolgreichen Rettungseinsatz. Zudem erhielt der Junge eine große Portion Eis von den Mitarbeitern es Restaurants, berichtet die Polizei.

Mängel am Auto - Polizei beenet Fahrt durch Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochabend wurde ein Verkehrsteilnehmer in der Buchenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle durch die eingesetzten Beamten wurden Mängel nach der Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt. Der VW Fahrer hatte Distanzscheiben am Fahrzeug verbaut, ohne eine erforderliche Genehmigung dafür zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 58jährigen Fahrzeugführer erwartet jetzt eine Anzeige.

Schranke an Lohrer Parkplatz angefahren und geflüchtet

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstagmittag befuhr ein Kia-Fahrer einen Parkplatz im Horbweg. Beim Ausfahren aus dem Parkplatz blieb der Fahrzeugführer an der Ausfahrtschranke hängen. Hierdurch wurde die Schranke verbogen und beschädigt. Der verursachte Sachschaden an der Schranke wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um seine Pflichten als Verkehrsteilnehmer und setzte seine Fahrt fort. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen grauen Kia Soul.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

