Lohrer Festwoche: Gruppe geht Security-Mitarbeiter an

Am 30.7. kurz nach Mitternacht wurde ein 19-jähriger Mann, welcher mehrfach negativ im Festzelt auffiel, durch die dortigen Sicherheitsdienstmitarbeiter des Festzeltes verwiesen. Seine Bekannten, ein 30-jähriger und ein 38-jähriger Mann, wurden auf diese Situation aufmerksam und versuchten, ihren Kumpel zu befreien. Hierbei kam es zum Handgemenge mit dem Sicherheitsdienstmitarbeiter und der Personengruppe. Die Personengruppe schlug und trat explizit einem der Sicherheitsdienstmitarbeiter mehrfach ins Gesicht. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten die Situation beruhigen. Der 19-Jährige verhielt sich aber dennoch derart aggressiv, sodass weitere Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnten. Um diese zu verhindern, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Gegen die Gruppe wurde ein Hausverbot für das Festgelände ausgesprochen sowie sofortige Platzverweise erteilt. Die Gruppe muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung unterziehen. Gegen den Hauptakteur, den 19-jährigen Mann, wurde zudem durch die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Blutentnahme angeordnet. Nachdem der 19-Jährige in der Haftzelle ferner die eingesetzten Beamten beleidigte und seine Matratze und Decke mutwillig beschädigte, muss er sich wegen weiterer Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

Diebstahl mit Waffen in Lohr

Lohr. Am Samstag (29.7.) gegen 16 Uhr entwendete ein 20-jähriges Mädchen in der Rexrothstraße drei Packungen Tabak und verließ den Kassenbereich des Supermarktes, ohne diese zu bezahlen. Sie zahlte lediglich eine Dose eines Energy-Drinks. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in der linken Hosentasche zugriffsbereit ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von etwa acht Zentimetern aufgefunden, weshalb sich die 20-Jährige nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen unterziehen muss. Das Messer und das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Frau bekam für den Supermarkt ein Hausverbot ausgesprochen. Ferner gab sie der Polizei zunächst falsche Personalien an, weshalb überdies hinaus ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 20-Jährige eingeleitet wurde.

Meldungen der Polizei Lohr

Überholversuch misslingt

Zellingen. Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die Staatsstraße 2437 von Duttenbrunn aus kommend in Fahrtrichtung Zellingen in einer Kolonne. Zunächst wollte ein 48-jähriger Autofahrer das erste Fahrzeug der Kolonne überholen. Zeitgleich scherte ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ebenfalls zum Überholen aus. Der 48-Jährige musste daraufhin ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Dabei entstand geringer Sachschaden an seinem Fahrzeug sowie dem Leitpfosten in Höhe von circa 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Karlstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 21-jähriger Autofahrer gegen 1 Uhr in der Seegrubenstraße von Karlstadt mit seinem Wagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 21-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiinspektion Karlstadt verbracht, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Meldungen der Polizei Karlstadt