Lohr: Zwei Unbekannte stehlen Iphone

Einer der beiden Täter stellte sich dabei offensichtlich im Geschäft so geschickt auf, dass er die Sicht auf seinem Mittäter damit versperrte. Erst nach dem Verlassen des Verkaufsraumes wurde der Diebstahl bemerkt. Beide Täter sollen ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Einer trug eine helle Jeans mit grüner Daunenjacke. Der andere Täter trug eine dunkle Jeans mit schwarzer Jacke und einem weißem Tribal auf der rechten Brustseite.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Geparkten Pkw angefahren

Lohr a. Main: Im Zeitraum Montagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde ein geparkter, roter Seat von einem bisher unbekanntem Fahrzeug angefahren und am Stoßfänger vorne links beschädigt. Die Unfallörtlichkeit und -zeit konnten leider nicht konkretisiert werden. Im Unfallzeitraum parkte der Pkw auf dem Parkplatz einer Klinik in der Partensteiner Straße und vor dem Klinikum in der Grafen-von Rieneck-Straße. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 16:50 Uhr hatte sich eine 40-Jährige von einem Supermarkt einen Einkaufswagen genommen, begab sich zu einem benachbarten Bekleidungsgeschäft am Hofriedplatz in Arnstein und verstaute diverse Bekleidungsstücke im Gesamtwert von über 200 Euro in den Einkaufswagen. Die Kleidungsstücke befanden sich auf einem Verkaufsständer vor dem Geschäft. Im Weiteren entfernte sich die 40-Jährige samt Einkaufswagen und Diebesgut. Eine Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäftes wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte die Diebin, stellte sie zur Rede und konnte die Bekleidung wieder zurückbringen. Daraufhin flüchtete die 40-Jährige, welche mittlerweile ermittelt werden konnte. Diese wurde an ihrer Wohnung aufgesucht, wobei hier zusätzlich noch Marihuana bei ihr aufgefunden wurde. Gegen die 40-Jährige wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahl sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

Meldung der Polizei Karlstadt