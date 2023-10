Lohr: Ungebremst aufgefahren und leicht verletzt

Als der junge Mann aus dem Kreisverkehr bei der neuen Mainbrücke fuhr, erkannte er zwei in seiner Fahrtrichtung wartende Fahrzeuge zu spät, welche verkehrsbedingt halten mussten. Der 20-Jährige fuhr gänzlich ungebremst auf den ersten Pkw auf und schob diesen auf einen weiteren Pkw. Beim Auffahrunfall löste der Airbag des Unfallverursachers aus und er verletzte sich an seinem linken Handgelenk. Bei allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 16.000, - Euro.

Gasalarm beschäftigt Einsatzkräfte

Lohr. Ein Gasalarm hat am Samstagabend die Lohrer Feuerwehr beschäftigt. Laut Mitteilung ging um 22.38 Uhr eine Meldung ein, wonach es einen "unklaren stechenden Geruch" in einem Gebäude gibt. Dieses wurde evakuiert und von einem Atemschutztrupp mit verschiedenen Gasmessgeräten und Prüfröhrchen kontrolliert. Für die Dauer des Einsatzes musste die Heinrich-von-Hohenlohe-Str. im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Zur Sicherheit wurde auch das Nachbargebäude evakuiert. Nachdem die Messwerte keine Gefahr mehr anzeigten, konnten die Bewohner um kurz nach 1 Uhr wieder in Ihre Häuser zurück. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wombach und Lohr, Rettungsdienst, Notarzt, Kreisbrandinspektion und Polizei mit insgesamt 41 Kräften.

Heuballen in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Marktheidenfeld. Am Sonntagabend kam es zu einem Schwelbrand eines Rundheuballens auf einer Wiese in Nähe der Baumhofstraße. Eine aufmerksame Bürgerin bemerkte gegen 17:00 Uhr den Schwelbrand und verständigte den Notruf. Die freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld war mit 9 Einsatzkräften rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 09391-98410 zu melden.

Pressemeldung Polizei Marktheidenfeld