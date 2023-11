Lohr: Täter brechen Kühl-Anhänger auf

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Erbeuten konnten die bis dato unbekannten Täter jedoch nichts, da der Anhänger zum Tatzeitpunkt unbeladen war.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohr a. Main in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Lohr. Auf einem Gartengrundstück in Sendelbach nahe des Mainradwegs wurde im Laufe der letzten Woche ein Bauwagen durch unbekannte mit gelber Lackfarbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe in beiden Fällen unter Tel. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Unfall aufgrund Nässe

Lohr. Am Montagmorgen war ein VW Fahrer mit seinem Kleintransporter von Wiesenfeld in Richtung Lohr unterwegs. Hierbei verlor er bei Regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entsandt ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Der Fahrer wurde vorsorglich in Krankenhaus verbracht.