Lohr: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Die Scheibe mit der Breite von 1,3m und der Höhe von 2,10m gehört zum ehemaligen Kupsch Markt. Das Erdgeschoss im Geschäftshaus steht derzeit leer und wurde entkernt. Die Scheibe ging vollständig zu Bruch und brach aus dem Rahmen, so dass ein Zugang ins Gebäude möglich war. Von wem und warum die Scheibe eingeworfen wurde ist Bestandteil der Ermittlungen. Zum Tatzeitpunkt stand eine Gruppe von mindestens acht Jugendlichen beiderlei Geschlechts an der Tatörtlichkeit. Ob die Gruppe etwas damit zu tun hat werden die Ermittlungen zeigen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000€ geschätzt. Zur Sicherung der Scheibe wurde die Feuerwehr Lohr alarmiert. Diese verschalte die Scheibe mit Holzplatten.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Betrunken Auto gefahren

Marktheidenfeld. Nach dem Hinweis eines Bürgers über ein auffällig beschädigtes Fahrzeug konnte dieses am 1. April, Samstag, gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring in Marktheidenfeld festgestellt werden. Die Person auf dem Fahrersitz schien deutlich alkoholisiert, dies manifestierte sich dann auch bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest mit einem Wert von umgerechnet 2,96 ?. Ihn erwarten neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr noch weitere Anzeigen, da der Pkw weder verkehrssicher, noch versichert, war und der Mann außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Bei dem deutlich sichtbaren Frontschaden handelte es sich allerdings um einen Altschaden aus 2022, der Mann hatte den Pkw kürzlich erworben, weil er ihn reparieren wollte. Personen, denen ein auffällig beschädigter blauer Ford Focus Kombi im Bereich Baumhofstraße / Äußerer Ring aufgefallen ist und die den Fahrer beschreiben können, bzw. die den Parkvorgang auf dem Gelände der Märkte am Äußeren Ring 51 beobachtet haben, sollen sich melden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0

Beim Einbiegen Mercedes übersehen



Kreuzwertheim. Am Samstag, dem 1. April, kam es gegen 8:40 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Einmündung der Kreisstraße MSP 36 auf die Staatsstraße 2315. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Marktheidenfeld unterwegs und wurde von einer, mit ihrem VW auf die Staatsstraße in Richtung Kreuzwertheim einbiegende, 23-jährigen Frau übersehen. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge der beiden Wertheimer in deren Folge Sachschaden von insgesamt gut 6.000 Euro entstand. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, die Unfallverursacherin wurde zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall auf Kreuzung

Marktheidenfeld. Zu einem weitere n Unfall kam es am Samstag, 01.04., gegen halb elf Uhr vormittags nach einer Vorfahrtsverletzun g. Ein 83-jährig er Mann aus Marktheidenfeld wollte von der Ulrich-Willer-Straße auf den Südring in Richtung Stadtmitte einfahren, übersah dabei allerdings einen 53-jährigen Wertheimer mit seinem Firmenwagen. Es kam zu einem leichten Kontakt der an den beiden Pkw jeweils etwa 1.000,- Euro Schaden verursachte, verletzt wurde niemand.



Marktheidenfeld. m Freitag, gegen 12.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie in der Petzoltstraße in Marktheidenfeld, eine junge Frau mit ihrem Citroen aus einer Parklücke fuhr und dabei an einem, ebenfalls dort geparkten Mitsubishi hängen blieb. Die Frau und ihr Begleiter schauten sich den Schaden noch an, fuhren aber dann weiter ohne ihre Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Besitzerin des anderen Pkw und die Polizei. Anhand des Kennzeichen s konnte eine 18-jährige aus Marktheidenfeld als Unfallverursacherin festgestellt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR.



Verkehrsunfallflucht, Hinweise auf den Täter erbeten



Marktheidenfeld. Am Freitag, gegen 14.00 Uhr , beobachtete ein e Zeugin, ebenf alls in der Petzoltstraße in Marktheidenfeld, wie der Fahrer eines Paketdienstes mit seinem Transporter gegen einen geparkten Opel stieß. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugin notierte sich auch hier das Kennzeichen. Über den Halter wird jetzt der tatverdächtige Fahrer ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 750,- EUR.

Fahren ohne Versicherung

Lohr. Am Samstag, 01.04.2023, um 14.40 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion der Fahrer eines E-Scooters in der Ladestraße auf. Der 29jährige hatte auf seinem E-Scooter noch die grüne Versicherungsplakette aus 2022 klebend. Eine neue Versicherung, schwarze Plakette für das Jahr 2023, hatte er noch nicht abgeschlossen. Der Fahrer war der irrigen Annahme, er hatte den Scooter Ende 2022 gekauft, dass seine Versicherung für ein Jahr gültig ist. Diese Annahme war falsch, ein Versicherungskennzeichen ist immer nur für max. ein Jahr und immer nur für den Zeitraum vom 01.03. bis zum 28.02. gültig. Eine Anzeige wegen Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetz wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Zustellerfahrzeug fährt sich fest



Himmelstadt. Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde in der Waldstraße in Himmelstadt die Rasenfläche eines Grundstücks beschädigt. Ein Zustellerfahrzeug hatte die Rasenfläche offensichtlich zum Wenden verwendet und sich dabei festgefahren. Mithilfe eines weiteren Anwohners der Waldstraße konnte das Fahrzeug zurück auf die Straße gezogen werden. Gegenüber diesem Anwohner habe der Fahrer des Zustellerfahrzeugs angegeben, beim Besitzer der beschädigten Rasenfläche einen Hinweiszettel mit seinen Personalien zu hinterlassen. Wie sich im Nachgang herausstellte, war dies nicht der Fall. Aus diesem Grund werden durch die Polizeiinspektion Karlstadt Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zur Klärung des genauen Hergangs werden weitere Zeugen gesucht.

Hinweise zum Fahrer und dem Fahrzeug melden sie bitte an die Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/97410



Auf regenasser Fahrbahn von der Straße abgekommen



Thüngen. Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 18- jähriger mit s einem P kw di e Staats straße zwischen Thüngen und Retzbach. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam der Fahranfänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Unfallursächlich war eine nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Durch das Abkommen von der Fahrbahn entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der 18-jährige blieb unverletzt.

Pkw überschlagen



Zellingen. Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 21- jähr ige Opelfahrerin die Staa tsstraß e 2437 von Th üngen in Richtung Zellingen. Im Bereich einer Linkskurve kam die Frau auf Grund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich Straßengraben. Der Pkw war nach dem Verkehrsunfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.



Ungebremst aufgefahren



Karlstadt. Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, musste ein 29- jähriger VW-Fahrer an der Baustellenampelanlage der Bundesstraße 27 verkehrsbedingt halten. Im Pkw befand sich zudem die Ehefrau und die 2-jährige Tochter des VW-Fahrers. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer übersah den auf der Fahrbahn stehenden Pkw völlig und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Es kam zum Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuginsassen des VW wurden hierbei leicht verletzt.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart