Lohr: Pärchen klaut teure Kosmetika

Das Diebespärchen wurde dabei ertappt, wie es mehrere Artikel in einem Rucksack einpackte. Beim Ansprechen durch ein Angestellte ergriffen beide die Flucht und rannten in Richtung Wöhrde davon. Danach verlor sich ihre Spur. Auch eine umfangreiche Fahndung nach dem Diebespaar verlief ergebnislos. Es handelte sich um eine männliche und eine weibliche Person, im Alter von ca. 30 Jahre. Beide hätten südländisches Aussehen und hätten schwarze Haare. Die weibliche Person trug lange Schwarze Haare mit geflochtenen Zöpfen. Der Mann soll einen Vollbart getragen haben.

Die Polizei Lohr bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lohr

Wildunfälle

Gemünden. Am Freitag gegen 08:35 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach. Kurz nach dem „Heldenfriedhof" rannte ein Reh auf die Straße und wurde von seinem Pkw erfasst und getötet. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Karsbach-Weyersfeld. In der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die B 27 von Hammelburg kommend in Fahrtrichtung Weyersfeld. Kurz vor Weyersfeld im Kurvenbereich kreuzte ein Hase die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw erfasst und getötet. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.