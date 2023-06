Lohr: Ohne Führerschein, dafür unter Alkoholeinfluss unterwegs 

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,84 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkoholeinfluss.

Fahrzeug beschädigt

Lohr. Im Zeitraum der letzten Woche wurde das Autodach eines Audis beschädigt. Das Fahrzeug war im Lohrer Stadtteil Sendelbach abgestellt. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie eine sichtbare Delle sowie einen daneben liegenden Stein fest. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Polizeimeldung PI Lohr

Lkw-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Gemünden. Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein Lkw mit unsicherer Fahrweise mitgeteilt. Der 59-jährige Fahrer konnte auf der B 26 in Gemünden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgerätes konnten massive Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Da es sich bei dem Fahrer um einen ausländischen Staatsangehörigen gehandelt hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwarten Geldbuße einbehalten.

Polizeimeldung Polizeistation Gem,ünden