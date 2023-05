Lohr: Mehrere hundert Euro Schaden durch Graffiti

Hierbei wurden unter anderem am Schulzentrum Nägelsee in Lohr, sowie am Kindergarten in Partenstein Schmierereien mit Schwarzer Farbe festgestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main in Verbindung zu setzen. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Mit PKW gegen Baum gefahren - Fahrerin leicht verletzt

Kreuzwertheim. Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der MSP 36 von Rettersheim in Richtung Kreuzwertheim. Nach ersten Erkenntnissen kam die 63-jährige Fahrerin eines Citroen nach links von der Fahrbahn ab und stieß daraufhin ca. 50 m weiter gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war in Folge des Unfalls an der kompletten Front, sowie der Vorderachse beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Unfallflucht

Wiesthal. Bereits im April kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Wiesthal. Hierbei touchierte ein bisher Unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Dachrinne eines Anwohners. Es entsandt ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Versuchter Fahrraddiebstahl

Retzbach. Am Montag um 16:55 Uhr konnten Polizeibeamte einen 48-Jährigen am Bahnhof in Retzbach dabei beobachten wie sich dieser an einem Kinderfahrrad zu schaffen machte. Der 48-Jährige nahm das rosafarbene Kinder-Mountainbike an sich und wollte damit losfahren. Dies konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten unterbunden und der Dieb vorläufig festgenommen werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl eingeleitet und dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Mauerecke angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Montag, 08.05.2023, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr wurde die Garagenmauer eines Hausbesitzers am Mühltorberg durch ein vermutlich wendendes Fahrzeug beschädigt. Möglicherweise handelt es sich beim Verursacher um den Fahrer eines Kurierdienstes, der ein Paket zugestellt hatte. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200 EUR. Obwohl der Fahrer den Anstoß bemerkt haben müsste, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Verkehrsspiegel angefahren mit Unfallflucht

Rieneck. Durch die Stadtverwaltung Rieneck wurde gemeldet, dass ein unbekannter Fahrzeugführer in Rieneck, Obertorstraße einen Verkehrsspiegel angefahren und den Schaden nicht bei der Stadt Rieneck oder der Polizei gemeldet hat. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel: 09351/97410.

