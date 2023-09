Lohr: Junge Frau am Bahnhof belästigt

Am Montagabend wurde eine 20-Jährige am Bahnhof in Lohr durch eine ihr unbekannte männliche Person nach einer Zigarette gefragt. Als die 20-Jährige dies verneinte, soll ihr die männliche Person entgegen ihrem Willen an die Schulter und Brust gefasst haben. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt. Die Polizeiinspektion Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Bei Kontrolle falschen Führerschein ausgehändigt

Lohr. In der Nacht zum Dienstag händigte ein 43-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle den Beamten der Lohrer Polizei einen falschen britischen Führerschein aus. Das Dokument wurde durch die Beamten sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Meldungen Polizei Lohr

Auffahrunfall

Gemünden. Am Donnerstag, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 30-Jährige mit einem Audi die B 26 in Fahrtrichtung Lohr. Auf Höhe der Saalebrücke bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den VW auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Gegen Brückengeländer gefahren

Gemünden. Am Montag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Porsche die B 26 in Fahrtrichtung Lohr. Auf Höhe der Saalebrücke kam er aus Unachtsamkeit zunächst nach links. Beim sofortigen Gegenlenken fuhr er nach rechts über den hohen Bordstein des Gehwegs und folglich gegen das Brückengeländer. Der Porsche riss ein etwa 2 Meter breites Loch in das Stahlgeländer, durchbrach dieses jedoch nicht, sondern kam teils auf der Fahrbahn, teils auf dem Gehweg, zum Stehen. Das Fahrzeug wurde im rechten, vorderen Bereich stark deformiert. Bei dem Unfall wurde die Benzinleitung am Unterboden beschädigt, so dass eine nicht geringe Menge an Benzin auf die Fahrbahn lief. Die Feuerwehr Gemünden sowie die Straßenmeisterei wurden zwecks Reinigung der Fahrbahn und Absicherung des Geländers verständigt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Der Pkw Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meldungen Polizei Gemünden

Kreditkartendaten erlangt und missbraucht - Beuteschaden über 800 Euro

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bei der Polizei Marktheidenfeld wurden in den letzten Tagen zwei Betrugsanzeigen erstattet, bei denen die Kreditkartendaten der Opfer zuvor erschlichen und anschließend für betrügerische Transaktionen missbraucht wurden. Der erlangte Beuteschaden belief sich auf ca. 800 Euro.

Eine 64-jährige Frau bemerkte zwei Abbuchungen von ihrem Kreditkartenkonto. Die Transaktionen wurden von ihr zuvor nicht autorisiert. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Kreditkartendaten auf einer Onlineplattform ausgespäht. Dort waren ihre Kreditkartendaten hinterlegt und mit ihrem Account verknüpft.

Eine weitere Frau stellte fest, dass von ihrem Kreditkartenkonto insgesamt drei unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden. Die 34-Jährige geriet nach aktuellem Stand der Ermittlungen bei der letzten Kreditkartenzahlung auf eine Phishingseite. Dort wurde sie aufgefordert, ihre Daten aufgrund einer Fehlermeldung wiederholt einzugeben. Offenbar wurden hierbei die Daten ausgespäht.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb wiederholt zur Vorsicht bei Herausgabe von Kreditkartendaten. Besondere Vorsicht ist bei E-Mails geboten, bei denen ein Link angeklickt oder ein Dateianhang geöffnet werden soll („Phishing“).

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Kraftradfahrer bei Wildunfall verletzt

Stadelhofen, Ldkr. Main-Spessart. Am Montag um 06:55 Uhr befuhr der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Staatsstraße von Stadelhofen nach Karlstadt. Hierbei kollidierte er mit einem Reh und kam zu Fall. Das Reh blieb leblos im Graben liegen. Der 17-jährige kam mit Verdacht auf Prellungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt.

Geparkten angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Bereits im Tatzeitraum vom 07.08.2023 bis 04.09.2023 wurde in der Uhlandstraße Ecke Heideweg ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Das Schadensbild deutet auf eine Anhängerkupplung hin. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt