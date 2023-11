Lohr: Erst gesoffen, dann geschlagen und getreten

Klar ist eigentlich nur eines: In Lohr (Kreis Main-Spessart) wurde am 1. April 2023 getrunken, und zwar reichlich. Zwei junge Männer, die wegen versuchten Totschlages im Sitzungssaal 010 des Strafjustizzentrums Würzburg saßen, hatten einige Stunden nach der Schlägerei noch 1,9 bzw. 2,3 Promille, der Geschädigte 2,1 Promille Alkohol im Blut. „Zum eigentlichen Tatgeschehen ist es ihm nicht möglich, Angaben zu machen“, sagte Verteidiger Hanjo Schrepfer für seinen 20 Jahre alten Mandanten Kr. Es seien lediglich Fetzen und "Erinnerungsinseln" vorhanden. Was sein Kanzleikollege Tilman Michler auch für den zweiten, ein Jahr älteren Angeklagten Ko. erklärte. Demnach wollten beide nach der Arbeit sich bei der Tankstelle noch etwas zu trinken holen, diese sei aber geschlossen gewesen und darum suchten sie das Cafe Mann auf.

Aus Sicht von Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach und damit der Anklage ist die Sache klar. Das Duo geriet am besagten 1. April in dem Lokal zunächst verbal aneinander. Alle drei flogen darauf aus der Gaststätte und prügelten sich gegen 1.30 Uhr dann auf der Straße. Was ein Zeuge auch bestätigte: "Die haben sich gegenseitig nichts gegeben." Im Laufe der Schlägerei soll dann Kr den Geschädigten in den Schwitzkasten genommen und ihn zu Boden gerissen haben. Anschließend trat laut Anklage Ko mit dem Fuß in Richtung Hals- und Oberkörper des Opfers. Was das Strafgesetzbuch dann als billigend den Tod des Geschädigten in Kauf nehmend auslegt und damit die Staatsanwaltschaft zu einer Anklage wegen versuchten Totschlages kam.

Tatsächlich bestand im konkreten Fall keine Lebensgefahr, wie der medizinische Sachverständige Thomas Tatschner unterstrich. Die Verletzungen seien „leicht bis allenfalls mittelschwer“ gewesen. Konkret habe das Opfer – welches übrigens vor Ort jegliche medizinische Hilfe verweigerte und erst auf Anweisung des Notarztes in die Klinik gebracht wurde – eine Schädelprellung erlitten und mehrere Blessuren im Gesicht, sowie an der Hüfte. Ob die Verletzungen von Faustschlägen stammten oder Fußtritten könne er nicht feststellen. Spuren der Sohlen des Angeklagten hätten sich jedenfalls am Kopf des Opfers nicht gefunden.

Hätte eine 33-Jährige aus Lohr nicht eingegriffen, wäre die Sache vermutlich schlimmer ausgegangen. Als sie mit ihrem Begleiter an der Bar saß, sah sie nach eigenen Angaben durch die Scheibe, dass es draußen eine Schlägerei gibt. "Da es sehr gefährlich aussah, bin ich gleich aufgesprungen und raus“, sagte sie als Zeugin. Kr. habe mit ausgestrecktem Bein mehrfach gegen den Kopf des Opfers getreten, beschrieb sie konkret die Situation vor der ersten großen Jugendkammer. Bei der Polizei zog sie befragt nach der Intensität einen sportlichen Vergleich: Als würde man einen Fußball mit voller Wucht wegschießen. Dies bestätigte der Begleiter der Frau, welcher ebenfalls eingriff. Die Tritte seien "mit Schmackes" versetzt worden, mit "Treffer- und Verletzungsabsicht". Weil Kr. die Zeugin beim Versuch, die Streithähne zu trennen am Hintern und zwischen den Beinen anfasste, wird ihm auch noch sexuelle Belästigung vorgeworfen. Insgesamt versuchten fünf bis sechs Passanten die Auseinandersetzung zu beenden, was aber erst die von der Frau alarmierte Polizei schaffte. Für die Zeugin hatte Schaller nach ihrer Aussage ein Extralob: "Toll, wie sie reagiert haben."

Zur Tat selbst konnte das Opfer angesichts der eigenen Alkoholisierung nichts Erhellendes beitragen. Er wisse "herzlich wenig", erinnere sich erst wieder, als er im Krankenhaus aufwachte. Zumindest konnte er noch sagen, dass er als Stammgast in dem Lokal mindestens zehn Bier getrunken hatte. Viel schlimmer als seine Blessuren sei die Sicherstellung seines Handys gewesen, auf welches er drei Wochen verzichten musste. Worauf der Vorsitzende Richter Michael Schaller ironisch anregte, junge Menschen sollten sich für solche Fälle sicherheitshalber ein Ersatzhandy bereitlegen. Der 34-Jährige trug jedoch nach eigener Aussage keinerlei Folgeschäden davon. Er lege "nicht unbedingt" Wert auf die Verfolgung der beiden Angeklagten. Entsprechend nahm er deren Entschuldigungen im Gerichtssaal an.

Übrigens saß das Duo vor einigen Wochen schon einmal im Würzburger Gerichtssaal. Damals als Zeugen, weil sie dazwischen gingen, als ein Arbeitskollege in der gemeinsamen Wohnung in Lohr mit einem Schraubenzieher auf sein Opfer losging und ihn in den Hals stach. Entsprechend gebe es keine Erklärung für die Schlägerei vor dem Cafe, so die beiden Anwälte übereinstimmend. Als "total friedliebender Mensch“ und introvertiert beschrieb Schrepfer seinen Mandanten, Michler sprach von einem total zurückhaltenden jungen Mann, der fast "schüchtern" sei.

Aus Sicht von Gutachterin Susanne Eberlein besteht bei beiden Angeklagten keine Alkoholsucht. Die von ihnen beschriebenen Erinnerungsinseln seien typisch für solche Taten. Das Gedächtnis könne dann mit der Zeit wieder komplett zurückkommen, müsse es aber nicht.

Der Prozess wird am 17. November fortgesetzt mit dem Bericht der Jugendhilfe und den Plädoyers. Dann ist auch das Urteil zu erwarten.