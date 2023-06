Lohr: Bus überholt Traktor und verursacht Unfall

Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Linienbus frühzeitig einscheren und touchierte dabei das Mähwerk, welches am Traktor angebracht war. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Fahrgäste die sich im Linienbus befanden, sowie die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Auf einem Teilstück der B276 zwischen Lohr und Partenstein ist ein Überholverbot angeordnet. Das zusätzlich angebrachte Verkehrszeichen erlaubt nur das Überholen von Kraftfahrzeugen, die nicht schneller als 25 km/h fahren können.

Lohr Meldung der Polizei

Radfahrer stürzt, weil er trinken wollte

Triefenstein. Am 9.6. gegen 16 Uhr überquerte ein Radfahrer die Brücke von Lengfurt in Richtung Rettersheim fahrend auf dem Gehweg. Als er im Begriff war etwas zu trinken, geriet er offensichtlich beim einhändigen Fahren mit dem Lenker ins Brückengeländer und stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Durch den Unfall und dem Einsatz des Hubschraubers kam es zu kurzfristigen Stauungen im Bereich der Unfallstelle.

Einbruch in Baustoffhandel

Triefenstein. In der Zeit vom 5.6, 10 Uhr, bis zum 6.6., 7 Uhr, brachen Unbekannte das Zufahrtstor zu einem Baustoffhändler in Triefenstein-Lengfurt auf. Vom Gelände wurden acht Bauzaunelemente und neun dazugehörige Ständer im Wert von circa 1000 Euro entwendet. Am Tor entstand Schaden von etwa 100 Euro.

Auto mutwillig zerkratzt

Kreuzwertheim. Am Freitag, 9.6. in der Zeit von 13 bis 16 Uhr wurde auf dem frei zugänglichen Beschäftigtenparkplatz eines Autohauses der Wagen einer Angestellten zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro

Gartenstühle gestohlen

Bischbrunn-Straßlücke. In der Zeit vom 21.5., 20 Uhr, bis zum 5.6., 8 Uhr, wurden zwei grüne Kunststoff-Gartenstühle von einer Terrasse entwendet. Der Wert der Stühle wird mit circa 60 Euro beziffert.

