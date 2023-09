Linsengericht: Diebe stehlen Audi Q7 - Polizei sucht Zeugen

Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Montagabend, gegen 23.55 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Den Diebstahl stellte er am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, fest und verständigte die Polizei. Am schwarzen Audi waren GN-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 2022 angebracht. Auf der Heckscheibe des Wagens befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift "Baby an Board". Die Kriminalpolizei hat den Q7 zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise zum Diebstahl sowie zum Standort des Sportwagens.

Polizei nimmt 36-Jährigen nach zweifachem Diebstahl fest

Hanau. Der Besuch einer Bar in der Lamboystraße am Dienstagabend endete für einen 36-Jährigen im Polizeigewahrsam; dem Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz besitzt, wird zweifacher Diebstahl vorgeworfen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über einen Vorfall in einer Bar im Bereich der 10er-Hausnummern alarmiert; eine Frau soll ihres Handys beraubt worden sein. Die eintreffende Streifenbesatzung stellte fest, dass die Geschädigte offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Da das Handy jedoch tatsächlich fehlte, führten die Beamten unter anderem Zeugenbefragungen durch. Die Ordnungshüter gehen derzeit davon aus, dass der der 36-Jährige das auf der Theke liegende Handy der 60-Jährigen einsteckte und dann die Räumlichkeiten verließ. Zuvor soll es zu einem verbalen Disput zwischen der Frau und dem 36-Jährigen gekommen sein. Kurz nach 20 Uhr konnte der ebenfalls alkoholisierte Tatverdächtige wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen werden; er musste mit zur Wache, wo er nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen wurde.

Etwa 30 Minuten später meldete sich ein weiterer Geschädigter, der angab, dass sein Autoschlüssel in einer Gaststätte in der Straße "Altstädter Markt" am frühen Abend gestohlen worden war. Bei dem Tatverdächtigen, der gegen 23.20 Uhr ausfindig gemacht werden konnte, handelte es sich wieder um den 36-Jährigen. Dieser kam erneut ins Polizeigewahrsam, wo er nun auf die richterliche Vorführung wartet.

Diebe stahlen Kompletträder von Firmengelände

Hanau-Lamboy. Auf Pflastersteine aufgebockt und ohne Räder fand ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen insgesamt sieben Firmenfahrzeuge in der Straße "An der Brückengrube" vor. Zwischen 17 und 6.45 Uhr gelangten die Täter auf den hauseigenen Firmenparkplatz und montierten an sieben Fahrzeugen die Reifen ab. Der Wert der Kompletträder liegt bei etlichen tausend Euro; die Beute wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Zeugensuche nach Baustellendiebstählen

Hanau-Wolfgang. Baustellendiebe waren in der Nacht zum Dienstag in der Robert-Koch-Straße unterwegs und hatten es offenbar auf Werkzeug abgesehen. In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, versuchten Unbekannte, eine Tür zu einem Rohbau aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand. Im selben Zeitraum gelangten Diebe in einen Rohbau auf dem Nachbargrundstück. Sie hebelten ein Fenster zu dem Gebäude (einstellige Hausnummern) auf und gelangten ins Innere. Dort entwendeten sie unter anderem Akkubohrer, Schlaghammer, verschiedene Sägen sowie einen Kühlschrank. Anschließend verließen die Eindringlinge das Haus über die Terrassentür. In der Nacht zum Montag kam es auf diesem Grundstück bereits zu einem Diebstahl von einer Rüttelplatte.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 061819597-0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen