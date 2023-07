Linienbus brennt im Würzburger Depot aus - Feuerwehr rettet Tankstelle

Sofort leiteten die Einsatzkräfte einen massiven Löschangriff ein und konnten so die Werkstatt sowie eine naheliegende Tankstelle schützen.

Im Busdepot in Würzburg-Rottenbauer hat am Donnerstagabend ein Liniensbus gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf eine Werkstatt und eine nahe Tankstelle verhindern.

Nach kurzer Zeit war das Feuer in Gewalt, sodass die Feuerwehr den Einsatz nach ungefähr zwei Stunden beenden konnte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und das beherzte Handeln eines Mitarbeiters vor Ort, der einen weiteren Bus umparken konnte, wurden weitere größere Schäden erfolgreich verhindert.

Mann bedroht Fußgängerin in Würzburg

WÜRZBURG. Am späten Mittwochnachmittag wurde eine Frau auf einem Parkplatz von einem bislang unbekannten Mann verbal angegangen und bedroht worden. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr befand sich eine Frau fußläufig von dem Parkplatz vor einer Polizeiinspektion in der Weißenburgstraße in Richtung Friedrich-König-Gymnasium. Unvermittelt begann plötzlich ein bislang unbekannter Mann damit, die Frau grundlos zu beleidigen. Die verbalen Attacken potenzierten sich und gipfelten schließlich in Drohungen. Der Unbekannte ließ erst von seinem Opfer ab, als dieses sich in entgegengesetzte Richtung begab und in die Dienststelle der Polizei flüchtete. Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung Talavera.

Der Täter soll ca. 170 – 180 cm groß und etwa 40-60 Jahre alt gewesen sein und ein korpulentes Erscheinungsbild mit wenigen Haaren gehabt haben. Bekleidet war der Mann mit einem T-Shirt und einer Jogginghose. Er machte einen ungepflegten Eindruck.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe waren und die Attacke beobachtet haben oder gar Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Fahrraddiebstähle im Würzburger Stadtgebiet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Burkarderstraße ein weißes Mountainbike der Marke Cube im Wert von 500 Euro durch einen unbekannten Täter entwendet.

Auch ein 18-Jähriger musste den Diebstahl seines Fahrrades beklagen. Als der junge Mann am Mittwochabend um 19:00 Uhr nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass sein Herrenrad geklaut wurde. Er hatte das schwarze Mountainbike der Marke Rockrider am Fahrradabstellplatz in der Mergentheimer Straße um 10:00 Uhr mittels Ringschloss gesichert abgestellt. Der Beuteschaden wird mit 300 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in beiden Fällen wegen Fahrraddiebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG. Am Dienstagmorgen wurde ein 17-Jähriger durch einen Unfallflüchtigen leicht verletzt. Gegen 07:00 Uhr wollte der Jugendliche im Koppbergweg die Straße überqueren und übersah dabei einen von links kommenden weißen Kleintransporter. Er versuchte noch nach hinten auszuweichen, wurde jedoch vom Außenspiegel des Fahrzeugs an der Hand touchiert. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen Mittwochnachmittag um 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen um 08:20 Uhr in der Paradiesstraße. Dort wurden die Lichtsignalanlage und das Andreaskreuz umgefahren. Die Schadenshöhe wird mit 4.000 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

