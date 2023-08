Polizei nimmt 43 Menschen nach Sitzblockade in Würzburg in Gewahrsam

15.08.2023, Bayern, Würzburg: Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation blockieren die Bundesstraße B19. Die Polizei hat bei einer Kundgebung der Letzten Generation in Würzburg 43 Menschen in Gewahrsam genommen. Bei einer Abschlusskundgebung der Klimabewegung am Dienstagabend sollen zunächst rund 20 Teilnehmer die B19 an mehreren Stellen blockiert haben, teilte die Polizei mit. Die Gruppe habe den Bereich demnach auch nach mehreren Aufforderungen durch die Einsatzkräfte nicht geräumt, weshalb die Polizei die Versammlung beendete. Foto: Heiko Becker/HMB Media/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach der Blockade einer wichtigen Durchgangsstraße in Würzburg hat die Polizei 43 Klimaaktivisten in Gewahrsam genommen. 36 Unterstützer der Gruppe Letzte Generation wurden am Dienstagabend nach einer Belehrung auf der Dienststelle und ihrer Zusage, sich nicht an weiteren Aktionen zu beteiligen, wieder entlassen. Weitere sieben schlossen nach Polizeiangaben weitere Handlungen in der Nacht zu Mittwoch nicht aus und verblieben über Nacht in Polizeigewahrsam. Die Aktivisten zeigten sich am Mittwoch unbeeindruckt von den Maßnahmen und kündigten weitere Aktionen für Donnerstag in Nürnberg an. Weitere Städte sollen folgen.

Im Laufe des Dienstags betreute die Würzburger Polizei zwei nicht angezeigte Versammlungen zeitversetzt im Stadtgebiet. In der Spitze nahmen jeweils bis zu 80 Personen teil. Die Polizei begleitete die Aufzüge, es kam hierbei zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf Grund mehrerer Sitzblockaden wurde die zweite Versammlung aufgelöst. Nachdem mehrere Personen die Straße weiter blockierten, mussten 43 Teilnehmer vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Erste Versammlung am Dienstagvormittag

Gegen 7.50 Uhr wurde eine Streife der Würzburger Polizei auf der B19 im Bereich der Rottendorfer Straße auf eine Gruppe von rund 40 Personen aufmerksam, welche auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs war. Nahezu zeitgleich wurde im Bereich der Ebertsklinge eine weitere Gruppe mit rund 40 Personen festgestellt, welche in entgegengesetzter Richtung lief. Die beiden Gruppen passierten sich gegen 9 Uhr und beendeten ihre Aufzüge nach einer Abschlusskundgebung am jeweiligen Startpunkt der anderen Gruppe gegen 10.15 Uhr.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt war mit mehreren Streifen im Einsatz und sicherte die beiden Aufzüge mit jeweils zwei Fahrzeugen ab. Der rückwärtige Verkehr musste zeitweise abgeleitet werden, auf Grund des Feiertages kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Zweiter Aufzug um 15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden Streifen erneut auf zwei Aufzüge im Bereich der Rottendorfer Straße sowie der Ebertsklinge aufmerksam. Eine Gruppe wurde hierbei von einem Traktor begleitet. Die beiden Aufzüge verliefen zunächst nahezu gleichartig zum Vormittag. Nach einer Zwischenkundgebung auf Höhe der Kirchbühlstraße endeten der Aufzug ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Ebertsklinge und Kantstraße

Während Abschlusskundgebung Fahrbahn blockiert - 43 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen

Im Laufe der ab etwa 18 Uhr beginnenden Abschlusskundgebung im Bereich der Ebertsklinge/Kantstraße blockierten zunächst rund 20 Teilnehmer an mehreren Stellen die Fahrbahn der B19. Trotz mehrerer Aufforderungen durch die eingesetzten Kräfte der Würzburger Polizei räumte die Gruppe den Bereich nicht selbstständig. Auf Grund dessen wurde die Versammlung durch die Polizei beendet. Die Beamten begannen in der Folge die Sitzblockaden aufzulösen und Platzverweise auszusprechen. Nachdem die Teilnehmer dem keine Folge leisteten und die Fahrbahn immer wieder blockierten, wurden zunächst 43 Personen mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte umliegender Dienststellen und der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Gewahrsam genommen.

Sieben Teilnehmer verbleiben in Gewahrsam

Nach einer weiteren eingehenden Belehrung auf der Dienststelle sagten 36 Teilnehmer zu, sich in der Nacht an keinen weiteren Aktionen zu beteiligen. Diese wurden in der Folge entlassen. Sieben Personen schlossen weitere Handlungen in der Nacht nicht aus und verbleiben über Nacht in Polizeigewahrsam.

Zudem wird durch die Polizei nun geprüft, ob ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Nötigung eingeleitet wird.

Die B19 konnte gegen 19.20 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

Umdenken und Handeln

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen, aber auch mit anderen umstrittenen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Aktivisten stehen dabei auch selbst im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft bundesweit. Es geht dabei um unterschiedliche Tatbestände wie Sachbeschädigung, Nötigung oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Gruppe wirft der Bundesregierung unter anderem vor, eigene Klimaschutzziele nicht umzusetzen und Gesetze zu brechen, weil das Verfehlen der Ziele im Verkehrssektor keine Folgen habe. Mit ihren Aktionen wollen sie ein Umdenken und Handeln bei Verantwortlichen erreichen.

Die Stadt Nürnberg hatte im Juli eine Allgemeinverfügung gegen unangemeldete Aktionen wie das Festkleben von Klimaaktivisten auf Straßen erlassen - diese gilt auch noch im August. Bei nicht angezeigten Versammlungen der Letzten Generation oder ähnlichen Versammlungen zum Klimaprotest dürfen demnach keine Fahrbahnen benutzt werden und teilnehmende Personen sich nicht ankleben, festketten, festbinden oder niederlassen. Wer sich der Allgemeinverfügung widersetzt, muss laut Stadt mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro rechnen. Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste sowie Versammlungen und Demonstrationen sind den Angaben zufolge von der Verfügung nicht betroffen.

Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken/dpa/kick