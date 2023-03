Lauda-Königshofen: Unfall wohl durch medizinische Ursache - Senior stirbt

Der Mann war mit seinem Auto gegen 9.30 Uhr auf der Straße "Am Ottenberg" in Richtung des Kreisverkehrs in der Beckensteiner Straße unterwegs. Dort kam er bei geradem Fahrbahnverlauf nach links von der Straße ab, überfuhr einen Bordstein, rammte einen Fahrradständer und überfuhr einen Baum. Der 74-Jährige wurde nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er noch am selben Tag verstarb. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Auto schlägt in Feld ein - Beifahrerin verletzt

Wertheim. Eine verletzte Person und rund 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Freitagabend. Der 71-jährige Fahrer eines Nissan Quashqai war gegen 23.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und querte, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Landesstraße 508. Dort berührte er mit Fahrzeug dem Fußgängerweg, hob mit seinem Fahrzeug leicht ab und flog über den Abhang sowie den darunterliegenden Radweg. Abschließend schlug der Wagen in einem Feld ein. Dort fuhr er noch etwa 60 Meter weiter, bis der Nissan zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Beifahrerin im Fahrzeug kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

4.500 Euro Schaden nach Unfallflucht - Wer hat was gesehen?

Bad Mergentheim. Der Verursacher eines Verkehrsunfalls entfernte sich in der Nacht auf Freitag unerlaubt von einer Unfallstelle in Bad Mergentheim-Edelfingen. Der Besitzer eines Mazda stellte diesen am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Straße "Alte Frankenstraße" ab. Als er am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen Schaden von rund 4.500 Euro am linken Kotflügel. Vermutlich streifte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren das geparkte Auto und flüchtete anschließend.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Verteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Ein Unbekannter beschädigte am Wochenende einen Verteilerkasten der Telekommunikation in Lauda-Königshofen/Unterbalbach. Vermutlich trat der Täter zwischen 19 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Sonntag gegen den Kasten im Erlenweg, sodass dieser umkippte. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Mergentheim. Einen Sachschaden von rund 700 Euro hinterließ ein Unbekannter in der vergangenen Woche an einem Mercedes in Bad Mergentheim. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug am Samstag, 18.3.23, gegen 10 Uhr im Parkhaus "Altstadt Schloß" in der Straße "Oberer Graben" ab. Als sie am vergangenen Samstag gegen 9.30 Uhr zurückkam, sah sie den Schaden an der hinteren rechten Stoßstange. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990.